MUSTAFA ÇULCU

Trabzonspor, üçüncü bölgeye top taşımakta zorlanıyor. Rizespor kanat merkezli hücumlar yaptı ve istediğini aldı. Özellikle ikinci yarıdaki mücadelesiyle İlhan Palut'un ekibi, galibiyeti hak eden taraftı. Geçen hafta yaşananlardan sonra istikrarsız MHK, bu kez gençleri kulübeye, olgunları sahaya sürmüş. Zorbay Küçük sahada, Yaşar Kemal Uğurlu VAR'da hayırlı olsun. 18'de kaleci Uğurcan'ın kayarak gelip Akintola'ya ayakları ile yaptığı müdahale, hakemlere anlatılan gecikmiş müdahaleye girer, sahada penaltı olmalıydı. Zorbay 'Devam' dedi. 43'te Olawoyin'in Okay'a kontrolsüz girişi net sarı kart olmalı ama vermedi. Faule sözlü itirazda bulunan Varesanovic sarı gördü. İlk yarı +2 verildi, uzatma dakikaları oynanırken 45.43'de Rizespor gol attı. Golü atan Varesanovic aşırı gol sevinci ile tribünlere tırmandı, sarısı vardı ve ikinci sarıdan ihraç olmalıydı. Hakem gereğini yapmadı. Gol 6 dakika VAR'da incelendi. Çok ince santimlerle ofsayt gerekçesi ile yarı otomatik veya manuel sistem (!) ile VAR'dan iptal edildi.

52.22'de maç tekrar başladı. Oyunda kalan, oynanması gereken süre 1.17 olması ve ilk yarı 53.39'da bitmesi gerekirken, hakem oyunu gereksiz uzattı, 54.17'de Rizespor'un beraberlik golü geldi. Devre nihayet 55.13'te de bitti. Sanırım tuz koktu…

46'da Rizespor penaltı bekledi. Mendy'nin ayağından seken top, kapalı doğal konumdaki eline geliyor ve devam kararı doğru. 59'da Rizespor'un Akintola ile attığı gol açık ofsayt, iptal doğru karar. Gösterilen sarı kartlar doğruydu.