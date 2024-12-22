MUSTAFA ÇULCU

Beşiktaş'ın savunma merkezinde Paulista'nın yokluğu hissediliyor. Yenilen golde Emirhan'ın golü atan Lima ile mücadelesinde acemiliği bunu gösteriyor. Semih'in pozisyon ve oyun bilgisi Rafa Silva'ya yetmediği için al-ver yapamıyorlar ve Portekizli çıldırıyor. Attığı beraberlik golünde yakaladığı kısa düşen pasta oyun takipçiliği ve hızı çok iyiydi. Salih, Gedson ve Semih'in futbolu unutturacak cinsten mermi gibi pasları, Rafa'yı kızdırdı. Serdar hocanın işine karışamayız ama Masuaku'yu oyuna alması ne derece doğru?

Hakem Cihan Aydın'ın ilk yarıda çaldığı 16 faulün en az 7-8 tanesi faul verilmemesi gereken, basit temaslar. Alanya'nın golü öncesi Emirhan- Lima mücadelesinde faul yok, devam kararı doğru. Alanya'nın attığı, VAR tespiti ile iptal edilen golde, topu ağlarla buluşturan Yusuf, ofsayt değil lakin asisti yapan ofsayt. İptal doğru. 43'te Fatih'in Salih'e kontrolsüz hareketi var. Top Semih'e geldi, şahane bir avantaj var ama hakem faul çaldı. Eeee o zaman Fatih'e niye sarı göstermiyorsun? Çevre kontrolü yapıp avantajı oynat, sonuç al. Kart zaten sende, sonra göster bu acele niye? İlk yarıda son dakika, Beşiktaş kendi sahasından çıkıyor, yine basit bir temas, yine kolay bir faul. Oyunu kesen, yorumlayamayan hakem profili! Bundan dolayı Serdar Topraktepe isyan edince sarı gördü. Gösterdiği kartlar doğruydu. 84. dakikada da Beşiktaş penaltı bekledi. Hadergjonaj'ın sol kalçasından seken top, genişlemiş sol kola geliyor. Sol kalçaya gelmeden sol kol açılıyor, sonra kalçadan o açık kola geliyor. Bu penaltı. Hakem 'devam' dedi ancak verse hakemi desteklerim. Evet, kalçadan sekiyor ancak sol kol küçülmüyor. Açılınca genişlemiş oluyor. Penaltı verilmeliydi.