MUSTAFA ÇULCU

Hakem Emre Kargın 34 yaşında. Geçen sezon devre arası Süper Lig'e yükseldi. Bu sezon 8, toplamda 15. Süper Lig maçı. İlk defa büyük takım maçına çıktı. 23'te F.Bahçe penaltı bekledi, Robin'in eli kolu kapalı, penaltı olmaz! Devam kararı doğru. 37'de Szymanski-Claro mücadelesinde Claro yere düşerken kazara ayağa basıyor kart olmaz. Doğru karar. F.Bahçe golü öncesi yaşanan İrfan Can- Caner pozisyonunda elin yüze yasaklanmış eylemi nedeniyle İrfan Can sarı görmeliydi. Ancak hakem tespit edemedi oynattı, kaleciye giden top yeni bir atak aksiyonudur, devamı gol oldu. Pozisyona itiraz eden Arda Turan kırmızı gördü. Robin sarı gördü. Devre arası soyunma odasına gidişte didişmeler oldu, hakem uzak kaldı. Çıkması gereken kartlar cepte kaldı. Hakemin mobbinglere karşı önlem alamayışı, her pozisyonu etrafını saran oyunculara anlatması açık oturum gibiydi, kabul edilemez. Caner'in tepkilerine, itirazlarına duyarsız kaldı, tolere etti, duymamazlığa, görmemezliğe geldi. Çağdaş hakemlikte bu yok. Melih'in, Fred'e arkadan kontrolsüz hareketi net sarı ama hakem faul dahi vermedi. Caner-Osayi pozisyonunda F.Bahçe penaltı bekledi. Temas var, hakemin kararı eylemin penaltı için yeterli olmadığı yönünde, devam dedi. Verse hayır diyemeyeceğimiz bir pozisyon. Eyüp'ün attığı faul gerekçesi ile iptal edilen gol öncesi 2 nolu yardımcının kaldırdığı faul bayrağı hatalı. Pozisyon faul değildi. 65'te ceza alanı içinde Eyüpsporlu oyuncunun açık eli ile temas ettiği pozisyon penaltı olmalıydı. Hakem vermedi, VAR uyudu, penaltı badem oldu. Hakemin verdiği vermediği fauller, kartlarda standardı yok. Hakemi beğenmedim. Başarısız UEFA standartlarından uzak şark kültürü bir hakemlik yaptı.