MUSTAFA ÇULCU

Futbol oyun kuralları, oyunun nasıl oynanacağını değil, nasıl oynanmayacağını belirtir. Adalet, eşitlik ve dürüstlük ilkeleri üzerine yazılmıştır. Bu temeller, oyunun ruhunu oluşturur. Bu ruhu anlayıp, sahaya yansıtabilmek ustalıktır. IFAB'ın her geçen gün oyuncu sağlığı konusunda ortaya koyduğu hassasiyetleri unutmamak gerekir. Hakemler şunu bilmeliler, bir hatalı düdükle ülkeler arası savaş çıkarabilir, bir doğru düdükle yılların kemikleşmiş husumetlerini, sorunlarını dostluğa çevirirsiniz. Bu eyyam değil, yönetim becerisidir. Turgut Doman'da bu ruhu göremedik.

Hakemliği yönetmek, eğitmek, maçlara hakem atamak ise bilgi birikim, yönetici becerisi, kurumsal hafıza, vizyon, doğru ölçme değerlendirme ve liyakat ister. Mevcut MHK'da da bunu göremedik. Kimse kusura bakmasın, burada Turgut Doman kadar MHK da sorumludur.

17 Ekim 2020 T. Konyaspor-Y. Malatyaspor maçıyla Süper Lig'de ilk maçını yöneten 39 yaşındaki Turgut Doman'ın yaşanan iklimde Sivasspor-Galatasaray maçı son görevi olacak gibi. Hakemlik kapasitesine baktığımızda ise kanaatimiz bu ligin hakemi olmadığı yönünde.









PEKİ BURAYA NASIL GELİNDİ?

Hatırlayalım; 20 Şubat 2021'de yönettiği İstabul-Samsun maçında İstanbulspor oyuncuları Eduart Rroca ve Kristal Abazaj'a çıkardığı kartlar sonrasında yazdığı rapordaki ifadeleri dolayısıyla kural hatası yaptığı iddiası ile gündeme oturmuştu. O dönem MHK'da bulunanlar ile bu dönem MHK'da bulunanlar arasında aynı kişiler mevcut. 'Kural hatası yok' dediler ama ne gariptir hakeme 70 gün maç veremediler!

Bu sezon başı sanki müthiş bir yetenek keşfedilmişçesine maçlarında ciddi hataları olmasına rağmen arka arkaya Galatasaray- Hatay (2-1), Kayseri-Sivas (1-2) ve Rize- Fenerbahçe (0-5) maçlarını verdiler. Sonra 25 Ağustos 2024-29 Eylül 2024 arası 1 aydan fazla geri çektiler. Sadece VAR ve 4. hakemlik görevleri verdiler.

29 Eylül 2024 tarihinden itibaren S. Bodrum-Adana Demir, Eyüp-Göztepe, Karagümrük-Adana maçlarını yönettirdiler. Bu karşılaşmalarda da sıkıntılı, hatalı kararlar vardı.









10 Kasım 2024 tarihinde Başakşehir-Beşiktaş (0-0) maçı verdiler. Hoppalaaaa... Yine 1 ay geri çektiler.

Bu arada sahada görev yok ama 4 kez VAR'da görev var. Sonra ne olduysa bir anda Sivasspor-Galatasaray maçına görevlendirildi. Bu karşılaşmanın VAR hakemi de Alper Çetin! O da 3 Ekim 2021'de TFF 1. Lig'de Eyüpspor-Manisa FK maçında kural hatası yapmış, 8 Mart operasyonunda Ferhat Gündoğdu MHK'sı tarafından liste dışına atılmış, sonradan VAR kadrosuna alınmış bir hakem. Tesadüflere bakın ki kural hatası yaptığı maçın gözlemcisi de bugünün MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu...

Bu performanslara rağmen görevlendirme tablosuna baktığımızda maçta yaşananları tahmin etmek için kahin olmaya veya kehanette bulunmaya gerek var mı?

Sonuç ortada...

Ne gariptir ki bugüne kadar nice skandal hakem kararları yaşandı, neler oldu neler ama ilk defa bir TFF Başkan ı ve MHK Başkanı maç gecesi programlara telefonla bağlandı, ilk defa TFF sitesinden yazılı açıklama geldi. Her iki başkan da yaşananları eleştirdi fakat kimse sorumluluk almadı...

MHK Başkanı telefonla bağlanıp Tümer Metin, Ümit Karan ve Ersin Düzen'e "Pozisyonları yabancı eğitimcilere sorduk, gelen cevapları kamuoyu ile paylaşacağız. Siz futbolu benden daha iyi biliyorsunuz. Sizin diksiyonunuz benden daha iyi. Seminerimize gelin bu kaostan birlikte çıkalım" derken içinde bulunduğu aczi ve yetersizliği haykırıyordu. Eyyyyy MHK başkanı! Bu pozisyonlarda karar vermek için senin hiç mi görüşün, bilgin tecrüben yok. Kaostan çıkmak için hiç mi ön hazırlığın ve planın yok? O zaman orada niye oturuyorsun diye sormazlar mı adama...



TÜRKİYE'DE İŞLER İYİ DEĞİL...

Hele ki hafta sonu iki maçın hakeminin yönetimi iyiydi. Bu maçta son dakikadaki pozisyona kadar kabul edilebilir yönetim gösterdi, VAR çağırınca "Oh'' dedik, yorumu ise sözün bittiği yer olsa gerek. Yahu biz başka maçları mı seyrettik?

Oysa bilmeliler ki armut dibine düşermiş...

Geçtiğimiz hafta MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu ve Kulüpler Birliği Sekreteri Çağrı İlk Almanya'ya gidiyor… Almanya Hakem Kurulu ile Frankfurt'ta "Türkiye'de işler iyi gitmiyor, çözüm arayışı içindeyiz, bize yardımcı olur musunuz?" diye görüşme yapıyor. Gelişim için araştırmak, istişarede bulunmak tabi ki çağın gereği ancak önce aynaya bakıp kendimizi sorgulamamız gerekiyor.

Ali Şansalan'ı 3 yıl 53 gün geçmesine rağmen ne içeride ne dışarıda ne de VAR'da Fenerbahçe maçlarına vermiyorsunuz.

Ama anlamsız bir inatlaşma uğruna 63 gün sonra Oğuzhan Çakır'ı yeniden Galatasaray maçına atıyorsunuz. Hafta içi kanallarda hafta sonu ise sahada yaşananlar futbolumuzu getirdiğiniz acı nokta.









BEYLERBEYİ'NDEKİ FOTOĞRAFI ÇIKARIRSINIZ AMA TARİHİ YOK EDEMEZSİNİZ!

TFF'nin Beylerbeyi'ndeki binasında MHK'nın bulunduğu bölümün hemen girişinde Cüneyt Çakır ve Messi'nin boy fotoğrafı vardı. Bu fotoğraf bir MHK üyesinin talimatıyla, ''Buraya her gelişimizde bunu görmek zorunda mıyız'' diyerek kaldırılmış. Kişiyi sevmeyebilir, hatta nefret edebilir, fotoğrafı kaldırabilirsiniz ama onun Türk ve Dünya hakemliğinde yazdığı tarihi yok edemezsiniz. Bu olay da hakemliğimizin geldiği acı nokta... Bence Manaj, sadece Barış Alper'in ayağına gaddarca basmadı, Türk futbolunun ve hakemliğimizin bağrına da bastı. Canımızı yaktı, yüreğimizi dağladı...