MUSTAFA ÇULCU

Sivasspor, son üç maçtır kazanamıyor. Bülent Hoca, formda bir kaleci Ali Şaşal varken onunla niye başlamaz anlamış değilim. G.Saray, önde baskı ile başladı. Metehan'ın ihracı sonrası G.Saray, 10 kişi kalmasına rağmen temposu ve mücadelesi hiç düşmedi. Arayan, isteyen, üreten taraftı. İlk yarının uzatma dakikalarına doğru bir penaltı kararı ile G.Saray soyunma odasına önde girdi. 16. dakikada 10 kişi kalmış bir takımın bu derece oyunu domine etmesi fizik kapasite yanında mental hazırlık ve konsantrasyon ister. Hakem Turgut Doman'ın ilk dakikada Rodrigues'e gösterdiği sarı kart doğru. Metehan'a bariz gol şansından VAR müdahales i ile gelen ihraçta yayında verilen görüntüler rezalet. Manaj havadan gelen topu önüne indirirken kol teması var mı yok mu onu göremiyoruz, OFR'ye giden hakeme sunulan görüntüler hızlı çekim, ne olduğu net görünmüyor, tereddütlerimiz ve rahatsızlıklarımız var. Emin olduğumuz konu Metehan topu ceza alanının dışında kesiyor. Kesmese top Manaj'ın kontrolünde ve 'Bariz Gol Şansı' var. Torreira'yı ve Mertens'i Sivaslı oyuncular, değişerek faullerle resmen dövdüler. Kalecinin Osimhen'e yaptığı net penaltı. Hakemin VAR'a yaslanmadan penaltıyı vermesi artısıydı. Sarısı olan Koita 2. sarıdan ihraç olmalıydı. 78'de Sallai'yi Balde'nin itmesi, sonra tokat atması kırmızı olmalıydı, hakem ikisine de sarı göstererek idare etti. VAR uyudu, 4. hakem uyudu. Arada eylem farkı var. Buna biz şimdi hakemlik mi diyeceğiz? Bunun adı olsa olsa rezalet olur. Agresif ve tepkili Manaj son dakika sarı gördü, sonrasında daha ağırını yaptı VAR müdahalesi geldi, OFR'de izleyen hakem, acımasız gaddarlık içeren Manaj'ı bu hareketinden dolayı ihraç etmesi gerekirken skandal bir kararla oyunda tuttu! Rezalet…