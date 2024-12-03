MUSTAFA ÇULCU

F.Bahçe final pasları ve vuruşlarında biraz dikkatli olsa daha ilk yarıda farka giderdi. Gaziantep ısrarla pas oyunu ile çıkmaya çalışırken zorlanıyor. Üçüncü bölgede F.Bahçe defansını tehdit eden ataklarda beraberlik golünü buldular. Mourinho'dan ikinci yarı Amrabat ve Maximin hamlesi geldi. Orta saha üstünlüğü F.Bahçe'ye geçti. Dzeko hamlesi daha erken olmalıydı.

Hakem Alper Akarsu geçen haftanın başarılı ismiydi. Maçın hemen başında Lungoyi-Osayi pozisyonunda Osayi'nin sol kolu yukarıda genişlemiş durumda, topa hamle yapıyor, topun kol ile teması var lakin pozisyon kale çizgisinin içinde ise penaltı, dışında ise penaltı yok. Yayında bunu net göremiyoruz. 23'te Arda'ya yapmış olduğu kontrolsüz hareket dolayısıyla İrfan Can sarı görmeliydi, hakem vermedi. 29'da F.Bahçe ceza alanı ön direkte Sorescu, İsmail'in el temasını hissettiği anda kendini penaltı beklentisi ile attı, el teması eyleme dönüşmedi, penaltı olmaz. Bu pozisyonun devamında Becao'nun kendi ceza alanı içinde rakibine bir çelmesi var, burada Gaziantep lehine penaltı ve topsuz alanda yapıldığı için Becao'ya sarı verilmeliydi. Hakem vermedi, VAR da uyudu herhalde devreye girmedi! İlk yarı uzatmalarda Oğuz'un ortasında Arda'nın koluna gelen top destek ve kapalı kol, penaltı olmaz. Hakemin oyunu oynatma isteği yüksek. Bu istek bazı pozisyonlarda tepkiyi getirdi. Bu tepkiler saha kenarına da yansıdı. Doğru çıkan kartların yanında çıkmayan kartlar oldu. Son dakikalarda Fenerbahçe lehine verdiği penaltı yanlıştı, VAR müdahalesi ile doğruyu buldular.