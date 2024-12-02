MUSTAFA ÇULCU

Kurumlar inatlaşmamalı, çözümsel barış içinde futbola katkı sağlayan saygın çizgisini bozmamalı. İnat uğruna genç bir hakemi gündem olmuş polemiklerin üstüne niye bu derece psikolojik bir baskının altına atarlar anlamış değilim! Siz hakemi kazanmak mı istiyorsunuz, kaybetmek mi ?

Maçın ilk dakikası Thiam'ın eli Sallai'nin yüzünde, net sarı ama vermedi. Eyüp ceza alanı içinde Yunus, Caner in ellerini vücudunda hissettiği an penaltı beklentisi ile kendini bıraktı, temas var fakat eylem yok penaltı olmaz. 22'de Osimhen-Claro mücadelesinde Claro topa vuruyor, penaltı olmaz. Devamında Barış-İlter… Kısa mesafe basit itmelere itibar edilmiyor, çünkü yan yana mücadele içindeler. Hakemin sahadaki yorumu devam. Maçın önemli pozisyonu Sanchez-Thiam mücadelesinde Sanchez yere düşüyor, sağ bacak dik, krampon çivileri yukarıda, rakibinin sol karın boşluğuna şiddeti yüksek olmayan ancak gaddarlık içeren ayakla bir teması var. Topla oynama durumu söz konusu değil. Teşebbüsü bile kırmızı karttır. Hakem göstermedi. Ayak yukarı gelirken şortu sıyırıyor, karın boşluğuna temas ediyor, hakem çözemedi. VAR da çözemedi…

Önceden sarısı olan Sanchez'in 56'da rakibi Thiam'ın ayağına kontrolsüz net bir basması var. İkinci sarıdan ihraç olmalıydı. Hakem yine göstermedi, bir "tık" sabretti ihraç etmedi! Sanchez, yatıp kalkıp hakeme dua etsin.. Bu maçı ihraç olmadan tamamladığı için

Kurumlar arası gereksiz inatlaşma ikliminde hakemin gösterdiği doğru sarı kartlar var, göstermediği kartlar var, faul standardı yok. Kendisine yapılan mobinglere karşı önlem alamadı, disipline edemedi. Çok deneyime ihtiyacı var, çok.. MHK'daki arkadaşlar; lütfen bu genç hakemleri ezdirmeyin, yazık ediyorsunuz onlara. Futbolumuzun seyir kalitesini bozmayın, provoke etmeyin. Böyle hakem yetiştirilmez, hakemlik böyle yönetilmez.