MUSTAFA ÇULCU

Galatasaray daha eknik direktörünün tanıtım görüntüsü ekrana gelmeden golü yedi. Maikuma'nın şutunu Muslera sektirdi, maç eksiği olan ve hamle hatası yapan Nelsson ile anlaşamadılar, Mijnans'ın vuruşu ağlara gitti. Nelsson tercihi yanlış olduğu ilk dakikadan itibaren belliyken, Metehan değişikliğinde geç bile kalındı. Rumenlerin büyük umut bağladığı 35 yaşındaki Horatiu Mircea Feşnic, futbolu oynatma çabası yüksek ve koşan bir hakem. Maçın başında Mertens penaltı beklentisi içinde kendini attı, sarı kart görmeyerek ucuz yırttı. 2 dakika sonra benzer pozisyonda rakip Bommel sarı gördü. Yardımcı hakemin tespitiyle 12'de Abdülkerim'in yüzüne yasaklanmış eylemi yapan Lahdo'ya faul verildi ancak sarı çıkmadı. 61'de Mertens'e kontrolsüz giren Penetra'ya sarı kart göstermemesi futbolun içinden gelen bir hakem için kabul edilemez hataydı. Uzatmalarda Smit'in kırmızısı ve atılan golde Osimhen'e kalkan ofsayt bayrağı ve itirazlarda Yunus'a çıkan sarı doğruydu.

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yaşadığı çalkantılı dönemde Maccabi Tel-Aviv maçıyla hayata dönebilirdi. Ülkemizde seyircimiz ile oynanması gereken maçın Macaristan da oynatılması akıl alır gibi değil. Maçın başlarında Paulista'nın sakatlanması talihsizlikti. Masuaku'nun kanadını Tel-Aviv çok etkili kullandı.Geçen yıl ülkemizde VAR görevi de yapmıştı. Rafa Silva'ya yapılan harekette önce avantaja bıraktı, dönüşünde Pachi'ye sarı göstermeliydi.Beşiktaş'ın attığı iptal edilen golde ofsayt kararı doğru.Beşiktaş'ın kazandığı penaltıda kol yukarıda ve açık karar doğru.Tel-Aviv penaltı bekledi, devam doğru. Beşiktaş'ın bu mağlubiyeti UEFA'nın çifte standardının Tel-Aviv'e hediyesidir.

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yediği golde savunmanın özellikle de Djiku'nun hatası kabul edilemez. S.Prag gibi çok diri bir takım karşısında Dzeko ile beraberlik golünü buldu. En-Nesyri hamlesi ile harika bir deplasman galibiyeti alındı.Alman Sascha Stegemann 40 yaşında 1. kategori FIFA hakemi… Oyunu oynatacağım diye bazı faulleri vermeyince oyun sertleşti 34 faul ve kendi klasiğini bozmadan 10 sarı kartla maçı tamamladı. Steegeman kolay sarı kart çıkaran bir hakem. Fenerbahçe bunu analiz etmiş olsaydı daha ilk yarıda 4 sarı kart görmeyebilirdi. S.Prag'ın 42'de attığı golde Chory oyuna müdahalede edince ofsayt gerekçesi ile gol iptali doğru. Daha önceden sarısı olan Provod'ın 55 de