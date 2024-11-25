MUSTAFA ÇULCU

Göztepe maça giremeden iki gol ile şok yaşadı. Lakin çabuk toparlandı, şoku atlattı. Pozisyonlar ve goller buldu. Beşiktaş hücumda çoğalamıyor. Semih topu önde tutuyor, arkadaşlarını bekliyor ama geç geliyorlar. Savunmada çok hata yapıyorlar. İlk golde Göztepeli 3 oyuncu dönen topa kafa vurdu, bir Beşiktaşlı bunu yapamadı. İkinci golde yüksek hava topunda 4 kişi arasından savunmacı Taha geriden geldi kafa vurdu. Emirhan'ın açıklarını kapatacağım diye Masuaku hücuma katkı veremedi. Zaman zaman çift sol bek oynadılar. Rafa Silva zaman zaman hücumda yalnız kaldı. Göztepe oyundan hiç düşmedi. Rakibe ve hakeme saygılarına hayranlık duydum. Sadece futbol oynadılar ve galibiyeti hak ettiler. Beşiktaş'ta Emirhan çıktı, İmmobile girdi, Semih kanada geldi. Önde üretkenlik arttı, daha net pozisyonlar buldu. Ancak hücum organizasyonlarında savunmada az adamla yakalanınca Göztepe galibiyeti getiren golleri buldu.

Hakem Alper Akarsu 29 yaşında, ilk defa böyle bir büyük takım maçına çıktı. Fizik olarak sahaya çok yakışıyor. İyi koştu, sakin, soğukkanlı ve öz güvenliydi. 3. dakikada Beşiktaş ceza alanı içinde hava topunda Svensson'un İsmail'e yaptığı faul penaltı. Ancak hakem pozisyonu çözemedi oynattı, devamında Beşiktaş ilk golünü attı. Bu penaltıda ve devamında yaşanan pozisyonda VAR devreye giremez. Sahada hakemin değerlendirmesi gerekirdi. Juan'ın, Paulista'ya yaptığı kontrolsüz harekete çıkmayan sarı kart var. 39'da Solet-Musrati pozisyonunda topla oynayan Beşiktaşlı oyuncu. Penaltı olmaz, korner doğru. 2 nolu yardımcının hatalı ofsayt bayrakları oldu. Hakem ona da yardımcı oldu. Göztepe'nin ikinci golünde ofsayt yok. Ofsayt görünen futbolcu ayak uzatmış olsa da topa teması ve rakibe müdahalesi yok. Dün akşamki performansı ile ülke hakemliği harika bir yeni isim kazandı. Skor şansı penaltı hatasını unutturdu. Tebrikler Alper Akarsu.