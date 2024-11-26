MUSTAFA ÇULCU

Trabzonspor, Serkan-Visca ile sağ kanattan uyumlu ve üretken göründü. Serkan sakatlıktan iyi dönmüş. Sol kanatta Cihan, merkezden Cham ve Mendy orijin mevkisi ön liberoda oynayınca Trabzonspor'un önde baskı kalitesinin arttığını gördük. İlk yarı biterken ilk defa Visca ile süratle ve 5 kişi ile rakip kaleye kontratakla gelen bir Trabzonspor izledik. Cihan, Cham ve Mendy ile ataklarda Visca'nın bağımlılığından kurtulduklarına tanık olduk. Banza'nın ve muhteşem performans sergileyen Cham'ın golleri hem farkı getirdi hem de Trabzonspor'un ihtiyacı olan öz güveni verdi. Bu galibiyet, sıkıntılı dönemde ilaç gibi geldi diyebiliriz. Genç bir takım olan Adana Demirspor gücü oranında açık futbol oynadı. Biri hatalı transferlerden dolayı lig hedefini şimdilik kaybetmiş; diğeri de ligi kaybetmiş iki takım arasında oynanan maçın futbol lezzeti de ancak bu kadar olurdu.

Mehmet Türkmen, donanımlı, genç, dinamik, atletik, çok koşan hatta gereğinden fazla koşan bir hakem. Nerede durarak pozisyonları izlemesi gerektiği konusunda eksikleri olduğu için zaman zaman oyunun akışını bozuyor ve oyuncuların koşu yollarında kalıyor. Maçta hakemi zorlayacak pozisyon olmadı. Bazı faul düdükleri tepki aldı. Faul sayısı gereksiz yükseldi (toplam 28 faul). Kendisine tavsiyem, futbolun doğasında olan basit temasları oynatmalı. Adana Demirspor 53'te penaltı bekledi, devam kararı doğru. Gösterdiği sarı kartlar doğruydu. Başarılı bir performans sergiledi, kutlarım.