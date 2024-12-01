MUSTAFA ÇULCU

Trabzonspor'da Şenol hoca kafasında eksikleri ve gidecekleri belirlemiş en az hasarla ligin devre arasına girmenin peşinde. Cihan, Arif, Umut gibi genç oyunculara süre vererek istikrarı yakalamak istiyor. Alanyaspor, atletik oyuncuları ile hücumda etkili olup maçı kazandı.

Hakem Burak Pakkan, 5. dakikada Richard'ı etkili bir şekilde sözlü ikaz etti, tamam. Peki aynı oyuncu 31 ve 32'de yaptıklarında artık sarı çıkmalıydı ama çıkmadı. Nihayet 82'de sarı gördü. 41'de Makouta ile Cihan mücadelesinde Alanya lehine verilen penaltıda ayaklar yan yana, basit bir temas var gibi ama böyle penaltı olmaz. Böyle temaslara penaltı verilirse oyunun ruhu kaçıyor. Soft ötesi, hatalı bir penaltı bu. Devre arası sarısı olan kaleci Ertuğrul ile hakem arasında konuşma kabul edilebilir sınırlar içinde değil. Hele ki elindeki topu önündeki hakeme vermek yerine yere koyup konuşmaya devam etmesi, ikinci sarıdan kırmızı olmalıydı.

54'de Richard topu çekiyor, önünde geniş alan var. Adım frekansını ayarlayabilir, Hüseyin'in ayağına basmamalıydı. Bu basmaya hakem kırmızı göstermeliydi ama vermedi. Aksini düşünen de çıkabilir, beni rahatsız eden ise Richard ne yaptığını biliyor sanki. Kendine faul yapılmışçasına yere atıyor. 69'da faulü Visca yapıyor ama Yusuf ikinci sarıdan atılıyor. Külliyen hatalı bir kırmızı kart. İkinci sarıdan kırmızı olduğu için VAR devreye giremiyor. Uzatmalarda Trabzon'un iptal edilen golü öncesi Banza'nın itmesine verdiği faul hakem yorumu. Bu iki oyuncunun oyuna müdahalesi yok. Top arkalarına düşüyor, arkadaki oyuncu topa vuruyor. Golü vermeliydi. Geçen hafta başarılıydı ama bu hafta olmadı Pakkan.