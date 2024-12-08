MUSTAFA ÇULCU

Beşiktaş yaslanarak bekleyen rakibini çok adamla hücumda yakaladığında kontratakla gol arayan, Fenerbahçe ise sürekli hücum organizasyonları geliştirme çabası içinde golü arayan, kovalayan taraftı. Özellikle Maximin ile geliştirdiği ataklar vardı. Keyifsiz, temposuz geçen ilk yarıda Fenerbahçe iki, Beşiktaş bir pozisyon buldu. İkinci yarıda her iki takımda açık futbol ile başladı. Beşiktaş risk alarak kalabalık hücum organizasyonları geliştirdi, savunmada eksik yakalandığı anlar oldu. Mourinho'dan En-Nesyri ve Szymanski, Serdar Topraktepe'den Chamberlian ve Zaynutdinov hamleleri geldi. Bu hamlelerden 3 dakika sonra Beşiktaş golü buldu. Skoru tutmak için Semih ve Ndour'un oyuna alınması Beşiktaş için doğru hamleydi. Beşiktaş'ın öz güven eşiği yükseldi.

Derbi maçı yönetmek hakemlerin hayallerini süsler. Mehmet Türkmen'in hakemlik kariyerinde rüştünü ispat edeceği bir derbiydi ve öyle de oldu. Maçın hemen başında Dzeko'nun kaleye plasesinde topun tamamı çizgiyi geçmeden Emirhan çıkardı. Fred hızla atağa kalkarken Tayyip faul ile durdurdu sarı görmeliydi. Ancak karta geç girme planı yaptığı belli ki göstermedi. İlk yarıda yaşanan ikili mücadelelerde temaslı futbola izin verdi, oyuna tempo ve hız kattı. Krizleri kişiliği ile çözdü. 20'deki krizde Mourinho ile Serdar Topraktepe'nin kenarda centilmenlik içinde el sıkışması hakemin işini kolaylaştırdı. 32'de Fernandes'e çıkan sarı karta katılmıyorum, gereksiz bir karttı. Ceza alanı içinde kritik pozisyon olmaması, oyuncuların centilmen oluşu hakemin işini kolaylaştırdı. Sarısı olan Fernandes'e düdükten sonra topa vurduğu için çıkan ikinci sarı karttan kırmızı kart doğruydu. Beşiktaş'ın uzatmalarda attığı golde ofsayt ve gol iptali doğru. Yolun açık olsun Mehmet Türkmen, kutlarım seni. Bu çizgini hiç bozma.