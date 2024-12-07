MUSTAFA ÇULCU

Trabzonspor son oynadığı Alanya maçının kadrosundan 4 farklı isimle savunmada Serdar, sol bek Eren, ön liberoda Lundstram ve genç Cihan'ın yerine usta Visca ile sahada. Kasımpaşa top rakipteyken takım boyunu kısaltıyor, Ben Ouanes ve Fall geriye yardıma gelerek kalabalık savunma yapıyor. Trabzonspor kanat beklerini ileriye çıkardığında, pusuya yatmış avını beklercesine Kasımpaşa kanat forvetleri ile kontratağa kalkıyor. Merkez orta saha boş, genellikle kanatlardan hücum geliştiriyor. Kaleci Uğurcan'ın yaptırdığı penaltı çok acemiceydi. İkinci yarı Şenol Hoca doğru hamle yapıp risk aldı. Oyuna hakim olan Trabzonspor, merkezden ve kanatlardan sürekli gol aradı. Geriye yaslanan ve kontratak oynayan bir Kasımpaşa seyrettik. Maç gitti geldi, beraberlikle bitti. Son dakikaları çok keyifli bir maç oldu.

Zorbay Küçük ligimizin tecrübeli hakemi, hatasız maç yönetmek için tedirgin ve temkinliydi. Her iki yardımcının erken kalkan ofsayt bayraklarına uymayarak oyunu devam ettirmesi artısıydı. Cham'a yapılan taktik faulleri hakem çözmeliydi. Kasımpaşa lehine VAR çizgi kontrolü ile verilen penaltıda temas tam çizgi üzerinde (çizgiler kapladıkları alanlara dahildir) penaltı doğru. Trabzonspor lehine VAR'dan verilen topsuz alanda Kasımpaşa ceza alanı içinde Rodrigues'in Enes Destan'ın göğsüne avuç içi ile yaptığı hareket sarı ve penaltı kararı doğru. Bu hareketi bu seviyede bir oyuncu niye yapar? VAR'ın olduğunu, yakalanacağını unuttu herhalde… Kasımpaşa'nın attığı 3. golde Ben Ouanes ofsayttaydı, iptal kararı doğru. Şaka gibi 2 nolu yardımcı böyle açık bir ofsaytı nasıl kaçırır anlamış değilim!