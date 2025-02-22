MUSTAFA ÇULCU

Beşiktaş savunma merkezinde Paulista'nın sakatlığından sonra sıkıntılar yaşanıyordu. Emirhan tam istenilen seviyeye geliyordu ki o da sakatlandı. Son iki maçta Tayyip-Uduokhai ikilisi oynuyor. Bu birliktelik oyuna ısınamadan 39. saniyede merkezden golü yedi. Eyüpspor'da Ahmed Kutucu'nun gidişinden sonra onun görevini, pasörlüğü Emre yapıyor. Golde olduğu gibi Beşiktaş savunma arkasına attığı toplarla pozisyon buldular.

Beşiktaş yediği şok golün ardından çabuk toparlandı. Rakip merkez savunmanın arkasına dip koşular ve paslarla net pozisyonlar buldu. Berke ve direklere rağmen Rafa Silva'dan bir gol, bir asistle devreyi önde kapattılar. Beşiktaş, Konya maçında rakip ceza alanında 18 kez topla buluşmuştu, bu maçta 23 kez buluşarak sezonun en iyi istatistiğini yakaladı. Her iki takım da üç puanı istediği için tempolu, pozisyon zenginliği olan, keyifli bir ilk yarı seyrettik. Saha zemini ağırlaşınca Solskjaer doğru bir hamle ile Immobile'nin yerine Semih'i aldı. Bunun da semeresini golle gördü. Rafa Silva dört mevsim lastik gibi. Güneş, yağmur, kar, çamur demiyor, yola devam ediyor hem de zincirsiz. Beşiktaş, klas ayakları ile galibiyeti hak eden taraftı. Hakem Muhammet Ali Metoğlu, 3 hafta aradan sonra Süper Lig görevi aldı. Oyuncuların sadece futbol oynama isteği içinde olmaları, hakemin işini kolaylaştırdı. O da oyunu bozmadı. Oyuncular hakeme güvendi, hakem oyuna ve oyunculara saygılıydı. Sıkıntılı pozisyon yoktu. Doğru kartlar gösterdi. Maçı başarı ile yönetti.