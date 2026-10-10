MUSTAFA ÇULCU

Galatasaray kanatlardan topu rakip alana ve dip çizgiye kadar taşımakta zorlanmadı. Ancak içeride doğru açı veya pozisyon alan ne bir santrfor ne bir 10 numara ne de tamamlayıcı oyuncuyu topla bir türlü buluşturamadılar. Bu nedenle tüm ortaları Kasımpaşa savunması kolayca uzaklaştırdı. Galatasaray gol için her şeyi yapmasına rağmen Kasımpaşa savunması gol hunisine sokmayınca ancak ilk yarının son dakikasında duran toptan golü buldu. Kasımpaşa'da kaleci Gianniotis çok başarılıydı. Torreira'nın ihracından kısa bir süre sonra Kasımpaşa beraberlik golünü attı. Galatasaray gözünü kararttı, elindeki tüm kozlarını oyuna aldı ve galip gelmeyi bildi.

Halil Umut Meler ile haftaya başlamak doğru. Onun performansı diğer hakemlere örnek olacak. Leao'ya ve Silva'ya çıkardığı sarılarla kendince maça bir yönetim çizgisi koydu. 14'te Galatasaray penaltı bekledi, kollar kapalı ve doğal konumda, devam kararı doğru. 40'ta Sanchez'e çıkan sarıda sayısal olarak Kasımpaşalı oyuncu daha fazla ama Torreira da pozisyonun içinde. Mesafe kaleye 50 metre, hakemin sarı yorumuna VAR da destek verdi. Bariz gol şansı kriterlerinin tamamı tam olarak oluşmuyor, sarı doğru. Ali Yavuz'a çıkan sarı derslikti. 63'te Diarra'nın bariz gol şansını Torreira faulle engelledi. Meler çözemedi sarı verdi ancak VAR müdahalesi ile doğru kırmızı geldi. Elit hakem seviyesinde cesur ve standart değildi. Gariptir, her kritik pozisyonda eli hep kulağında, kaçak dövüşen boksör gibiydi.