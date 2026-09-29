MUSTAFA ÇULCU

Biz bir önceki maçtan kalecimiz zorunlu olmak üzere 4 değişik isimle, İtalya ise savunma dörtlüsünün tamamı olmak üzere 8 değişik oyuncuyla ve bambaşka bir kadro ile sahada. Belçika maçının aksine iyi savunma ve önde baskı ile başlayan İtalyanlar top bizdeyken tüm bölgelerde ikili-üçlü sıkıştırma yapıp topu geri kazandılar. Daha istekli ve üretkendiler. İlk 27 dakikada yediğimiz 3 gol bizi şoka soktu. Adam ve alan markajı yapamadık. İtalyanlar ellerini kollarını sallaya sallaya kalemize gelerek pozisyonlar buldular. Öyle ki sağ savunmacı Kayode bir asist, bir gole ulaştı. Geriden oyun kurucu Bastoni duran toplarda öne çıkarak modern futboldan örnekler verdi, bir de gol buldu. Biz ise savunmada çok hatalar yaptık. Enerji, istek ve tempomuz yoktu, ruhumuzu kaybettik. Montella'ya sormak gerekiyor, madem oyunu bu kadar geride kabul edip savunma yaparak başlayacaktın neden uyumlu savunma birlikteliğini bozup Abdülkerim ve Ferdi'yi kestin. Ozan, Eren Elmalı ve sakatlıktan yeni çıkmış Orkun'la başladın? Montella'nın Uluslar A Ligi kalitesine uygun farklı oyun anlayışlarını sahaya yansıtacak, rakiplere göre değişen planları olmalı. İkinci yarıya güçlü oyunla, meydan okurcasına istekli başladık, golü de bulduk lakin yine kendi hatalarımızdan yediğimiz gol ile inancımızı kaybettik. İngiliz Michael Oliver 41 yaşında. 54'te penaltı beklentisi içinde aldatmadan dolayı Barış'a çıkan sarı doğru örnekti. 56'da Barış'ın golünde rakip kalecinin önünde aktif olan Oğuz Aydın ofsayt, gol iptali doğru. Evrensel ölçekte kendini kanıtlamış başarılarıyla tartışmaya kapalı, Türkiye'nin Collina'dan sonra en güven duyduğu ve uğurlu gelen hakemi. Aileden gelen güçlü hakemlik kültürü ve mesleki mirası bu maçta bir kez daha sahaya yansıttı. Çok başarılı, örnek performans gösterdi.