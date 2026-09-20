MUSTAFA ÇULCU

Trabzonspor'un yeni hocası Thomas Reis'in koşarak, pres yaparak maç kazanma felsefesi, 3 değişik isimle yaptığı rotasyon dokunuşu ilk yarıda etkili bir oyun ve 3 golle etkisini gösterdi. Salah gibi bir yıldızı seyretmek keyif. G.Saray savunma güvenliğini düşünmeden ön alan baskısı ile duran topta ailecek rakip alana gidince ilk uzun topta Salah cezayı kesti. Bu maçta görüldü ki Sane artık Galatasaray için ağır yük boyutuna gelmiş. Hibrit 10 numara Yunus, tecrübe arayan Deniz ve eski günlerini arayan Leao ile hücum hattı hiçbir şey yapamadı.

Batuhan Kolak için tam bir sınav maçı. 10, 34 ve 54. dakikalarda dönen toplarda bir tık bekleyip çevre kontrolü yapsa Trabzonspor lehine müthiş avantajlar vardı ama kesti! Çaldığı faul sonrası Abdülkerim'in el hareketi ve Pina'ya faulünde Eren'e sarı göstermedi. 71'de Sane'ye yaptığı faulden dolayı Savic'e kırmızı kart olmalıydı. Okan Buruk tepki verip alanını terk edince kırmızı gördü. 85'te Ozan Tufan'a yaptığı acımasızlık içeren ciddi faulünde Lesley'e sahada kırmızı kartı göstermezsen hakemliğin tartışılır. VAR müdahalesi yedi. OFR'de izledi, doğru kırmızı geldi. Hakem öncelikle beden dili konusunda kendini geliştirmeli. Bu maçlardaki performans, hakemin futbol paydaşları tarafından kabulü olur. Son bölümde kırmızı kartlarda ve avantaj pozisyonlarında ona inananların güvenini sarstı.