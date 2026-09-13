MUSTAFA ÇULCU

Trabzonspor geçtiğimiz hafta farklı galip gelen kadro ile Konyaspor karşısında önde baskı yaptığı ilk dakikalarda savunmada az adamla yakalanınca yediği şok golle karşılaşmaya 1-0 mağlup başladı. Ev sahibi Konyaspor, savunmada ve orta alanda organize oyunla kaymaları çok iyi yaparak Trabzonspor'un pas trafiğinin işlemesine ve Salah'ın topla buluşmasına engel oldu. Kazandıkları toplarla hızlı çıkarak direkt gittikleri Trabzonspor kalesinde tehlike yarattılar. Ancak Onana çok başarılıydı. Şoku atlatan ve doğaçlama oynayan Trabzonspor, 15. dakikdan itibaren oyuna ağırlığını koymaya başladı. Etkisiz kalan Ozan'ın yerine Cabral'ın savunmaya, Mustafa'nın öne çıkması ve sonrasında Aral ile Muçi'nin çıkarılıp Saviolo ve Dju'nun oyuna girmesiyle Hüseyin hocanın çift forvete dönmesi doğru hamlelerdi. Oyun bundan sonraki bölümde Trabzonspor ile kaleci Bahadır arasında geçti.

Hakem Reşat Onur Coşkunses'in 18'de Gonçalves'in yüzüne elini illegal kullanan Pina'ya ve 28'de yaşanan krizde Fabinho'ya yaptığı davranıştan Adil'e sarı göstermeliydi. 45+1'de Muçi'ye kontrolsüz hareketinden dolayı Deniz'e çıkan sarı sınırda bir sarı. Sahada ben olsam kırmızı kart verirdim. 58'de Mustafa Eskihellaç'a çıkan sarıya katılmıyorum. Onana hırsına yenik düşünce gereksiz sarı gördü. 30 yaşındaki genç hakemin fauller konusunda tecrübeye ve zamana ihtiyacı var.