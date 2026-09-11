MUSTAFA ÇULCU

Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi'nde ilk maçına muhteşem atmosferde başladı. Topun arkasına geçerek kalabalık alan savunması yaptı, Greenwood ve Kerem ile ilk yarıda iki pozisyon buldu. Gezerek serbest oynayan Greenwood'a kontra çıkışlarında arkadan destek gelmeyince yalnız kaldı, etkili olamadı. Hücumda çoğalamayan Fenerbahçe'de Vedat derine gelip top almak zorunda kaldı. Maçın yıldızları Greenwood'un getirdiği topla Brown'un beraberlik golü Fenerbahçe'de öz güven ve moralleri yükseltti. Roma'ya sahayı dar etti. Son vuruşlarda biraz becerili olsalardı muhteşem bir galibiyet gelecekti. İspanyol Jesus Gil Manzano 42 yaşında elit kategori, Uluslararası 100 üst düzey maç tecrübesine sahip… Daha önce milli takım, F.Bahçe, G.Saray ve Ağustos ayında da Beşiktaş maçlarını yönetti. 14'te Mert'e kontrolsüz faulde Wesley'e sarı çıkarmadı. Vedat'a yaptığı taktik faullerde N'Dicka'ya sarı göstermemekte ısrar etti, sabır sınırlarını zorladı. 47'de ise Brown'a yaptığı basit temasta Rensch'e sarı çıkardı. 51'de orta alanda sadece faul dediğimiz pozisyonda bu kez Brown'a balans sarısı çıkardı. 68'de ceza alanı dışında Kerem-Dybala mücadelesinde faul yok ama hakem penaltı verdi, VAR pozisyonunun dışarıda olduğunu söyledi, penaltı iptal, frikik oldu. Oysa Dybala aldatmadan sarı görmeliydi. 70'te bu kez Wesley- Kante mücadelesinde Wesley attı kendini hakem 'devam' dedi. Wesley'e aldatmadan sarı çıkarmalıydı. Faullerde kartlarda saçma sapan tutarsız kararlar verdi. UEFA'da elit hakemlerin form sıkıntısı var. G.Saray maçında Espen Eskas dün Gil Manzano neler yaptılar böyle? Kalite yerlerde sürünüyor.