MUSTAFA ÇULCU

Trabzonspor'da fırtınalı geçen günlerde göreve gelen Hüseyin Çimşir hoca, fark yaratmak adına bir dokunuş yapmalıydı ama o 3 dokunuş yaptı. Ligde bu maça kadar bir kez 11'de yer alan Pina ve Aral ile ve bu sezon as kadroda hiç yer almayan Ozan ile başladı. Dağınık Gençlerbirliği savunması karşısında kanatlardan çok etkili gelen Aral ve Pina, yaptıkları asistlerle buna olumlu cevap verdi. Ozan ise Fabinho'nun yanında oyuna iyi başladı. Uzun süredir gol atamayan Onuachu, iki golle döndü, morallendi. Penaltıyı Salah'a bırakması çok kıymetliydi, sakatlanıp çıkması şanssızlıktı. 22 dakikada atılan 3 golle çözülen oyunda Trabzonspor'un pozisyon vermesi sorgulanmalı. Trabzon'un yeni transferi Franculino Dju oyuna girdiği gibi yakaladığı pozisyonda vuruşu iyi yapsa golle başlayacaktı. O olmadı, ikinci devrede fırsatı gole çevirdi. Lider oyuncu Salah'ı izlemek ayrı bir keyif. Farklı galibiyet, Trabzon'a ilaç gibi geldi. Çağdaş Altay, 3'te Diabate'ye gösterdiği sarı kart ne derece doğru ise 45+2'de Aral'ı durduran ve büyük bir avantajı kesen Traore'ye göstermediği sarı kart o derece yanlıştı. Hakemliğinde kaliteyi yakalamak ve gelişmek istiyorsa bu iki kararı tekrar tekrar izlemeli. Trabzon'un penaltısını sahada kendisinin vermesini beklerdim. Önü açık ve görüyor, Nwaiwu topa vurdu, Fıratcan da ona vurdu. Kolay çözülecek net bir penaltıydı, VAR müdahalesiyle verdi. 80'de Metehan'a Thalisson'un hareketi net penaltıydı, veremediler. 4 haftada 3 maç yapan Çağdaş Altay adına iyi performans. Bu maçın farklı bitmesi hakem için büyük avantaj oldu.