MUSTAFA ÇULCU

Trabzonspor'da yaşanan Fatih Tekke istifa olayındaki sıkıntılı süreç bitmiş, yerini sevgi yumağı ve üst seviye takım birlikteliği almış. Ancak bu pozitif atmosfer sahadaki oyuna yansımadı. Salah'ın kontrataktan attığı gol dışında pozisyon yok. Trabzonspor golü ararken savunma güvenliğini kaybedince golü yedi. Onuachu'nun kendini bulması için bir gole ihtiyacı var. Çok aradı, istedi ama olmadı. Trabzonspor'un savunma anlayışında ve oyun planında gelişmesi gereken çok ciddi sıkıntılar var. Atilla Karaoğlan'ın karta girmeme ısrarı yanlıştı. Oyunun sertleşmesine, gerilmesine ve itirazlara neden oldu. Ballet sanki hakemin koruma kalkanındaydı. İlk yarının uzatma dakikalarında Dia Saba'nın ortasında Melih'in sol kolu açık, genişlemiş ve topla oynayan kol konumundaydı penaltı kararı doğru. Onana'nın kurtarışında golü atan Sor'un ceza alanına erken girip girmediğini VAR inceledi, teknolojiye ve VAR'a inanmak durumundayız. Tamam da çıplak gözle maç yayınında Sor'un ceza alanına erken girdiğini, topa vurduğunu ve golü attığını görüyoruz. VAR bunu nasıl inceledi, nasıl nizami saydı anlamadık. Bu karar bir skandal. 70'te Mustafa Eskihellaç'ın pozisyonu ofsayt değil lakin düşmesinde de temas yok. Kendini attı, penaltı değildi. Amedspor'un attığı ikinci golde golü atan oyuncu topun gerisinde, ofsayt yok. Gol temiz. Hakem Karaoğlan'ın baskı altında endişe ve kaygılı olduğu her kararında yüzünden okunuyordu.

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HERKES FUTBOL OYNAYINCA…

Beşiktaş, ideal 11 ile sahaya çıkınca bir başka tempolu, coşkulu ve izlemesi keyifli futbol oynuyor. Farklı skorla muhteşem bir galibiyet aldı. Çorum FK oyunu hiç çirkinleştirmeden pozitif karşılık verince bol gollü, izlemesi doyumsuz harika bir maç oldu. Alanya maçı kazasını unutturan gerçek Beşiktaş işte bu… Çağdaş Altay ilk yarıda vasattı. Bu seviyede bir hakeme 10 dakika içinde 2 kez top çarpmamalı. Beşiktaş lehine VAR'dan gelen penaltıyı hakemin görmesi zordu. Penetra'nın önce kapalı olan kolu top geçerken profesyonelce açılıyor, genişliyor, set oluyor. Penaltı doğru karar. Trossard'a yaptığı faulde Gökhan'a çıkan sarı doğru da bu kadar geç gösterince aklımız karışıyor VAR'dan üfleme mi geldi diye? Beşiktaş'ın attığı iptal edilen 7. golde ofsayt yorumu doğru. Farklı skorun olduğu maçta kimse hakemle uğraşmadı. Sadece futbol oynayınca hakem Çağdaş Altay'ın da işi kolaylaştı. Bu önemli maçtan iyi çıkmayı bildi.