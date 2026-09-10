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MUSTAFA ÇULCU
10 Eylül 2026, Perşembe

MUSTAFA ÇULCU

İkinci İvan Bebek faciası!

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Galatasaray, doğru baskı yaparak istekli oynadığı ilk yarıda taç atışından gelen golle öne geçti. Torreira tam bir istikrar abidesi. Sporting'in beraberlik golünde Catamo, 7 Galatasaraylı arasından vurdu! İkinci yarıda yaş ortalaması 23.6 olan Sporting topa sahip olunca tempo yapmaya başladı. Bu tempo Galatasaray'a iyi gelmedi. Geceye berbat bir hakem ve VAR performansı damga vurunca mağlubiyet kaçınılmaz oldu.
Norveçli Espen Eskas, 38 yaşında elit kategori hakemi. Şampiyonlar Ligi 17 maç, Avrupa Ligi 9 maç, Konferans Ligi 7 maç, son Dünya Kupası'nda 2 maç tecrübesine sahip lakin bu maçta kariyerini inkar edercesine berbat bir yönetim sergiledi. 2. dakikada İnacio'nun Barış'a kontrolsüz hareketini sarı yerine sözlü geçmesine saygı duyduk ancak 22'de top yukarıda Batrakov'un kafasındayken Altimira'nın dalak, böbrek acımasız ve gaddarlık içeren karnına girişi, sahada kırmızı kart olmalıydı ancak sarı ile geçiştirdi. VAR'a yaslandı, o da sessiz kaldı. 43'te elini rakibin yüzüne illegal kullanımdan Sanchez'e çıkması gereken kart, Suarez'e çıktı. 54'te kaleci Uğurcan yattı, uzandı, Suarez ile karşı karşıya ama teması yok. Pozisyona yetişen Jakobs, ayağını sokup topu faulsüz aldı. Takılan Suarez yere düştü, Espen Eskas penaltıyı verdi. Alman Chirstian Dingert zaten berbat bir VAR. O da karışmadı! Roberto Rosetti'nin VAR için "Clear Line" mottosu bu pozisyonlardan sonra "Bed Line" oldu. Kartlarla maçı toparlamaya çalıştı ama geçmiş ola. Avrupa'da ikinci bir İvan Bebek faciası yaşandı.

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