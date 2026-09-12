MUSTAFA ÇULCU

Beşiktaş için cezalı Vlahovic ve sakat Rıdvan yokmuş, rakip 5-4-1 ile topun arkasına geçip kalabalık savunma yapıyormuş, sahip olduğu toplarla geçiş futbolu oynuyormuş hiç fark etmiyor. Maça başladığı andan itibaren önde baskı, istekli, iştahlı ve sürekli golü arayan, üreten, kendi futbolunu oynayan ve bunu rakibe kabul ettiren Beşiktaş, İtaliano ile oluşan sinerji ve muazzam keyif veren hücum futbolu ile rakibe ilk yarıda pozisyon vermedi. Daha ilk yarıda yüzde 75 ile topa sahip olan, 354 pas, rakip ceza alanında 25 kez topla buluşan, 14 şut, 1.68 gol beklentisi ve 2 gol ile rakibe nefes aldırmayan, bol bol pozisyon üreten Beşiktaş, oyunun tamamında mutlak hakim olan taraftı. Erzurumspor bu ligin seviyesinde bir kadroya sahip değil. İki takım arasında büyük güç ve siklet farkı var. İtaliano'nun sarı kartlı Salih ve Orkun'u oyundan alması çok akıllıcaydı. Beşiktaş sayılmayan gollerine rağmen farklı galibiyeti fazlasıyla hak etti. Gürcan Hasova bu seviye maçlara yeni yeni çıkmaya başladı. Maçın başında Orhan Ovacıklı pozisyonunu oynattı, doğruydu. Lakin devamında hakemin üstüne koşup itirazına sarı göstermeliydi. Orkun 16'da ciddi mobing yaptı, hakemi sözle ezdi, hırpaladı, orada sarı çıkmalıydı ama gösteremedi, devamında ikinci itirazına sarı çıkardı. İlk yarı biterken Oh'un çekilişine sahada penaltı veya değil, hakem kararıdır. Hakem de veremedi. Oh'un rakibe bir küçük teması var, bu nedenle VAR karışmaz. Beşiktaş'ın 51'de attığı iptal edilen gol öncesi Agbadou'nun topu elle aldığını net göremiyoruz! VAR'da demek ki kanıt var, hakemi izlemeye çağırdı. Ama OFR, farklı kanıt bir açı yine gösteremedi. Bence gol verilmeliydi. 55'te Cerny ile Mujakic mücadelesinde karşılıklı futbolun doğasında olan el-kol basit temas var, faul yok. Buz gibi gol ama hakem 'faul' dedi Cerny'nin attığı gol badem oldu. Sıradan hakemliği herkes yapar ama yürekli hakemlik fark yaratır. Tecrübeye ihtiyacı var.