MUSTAFA ÇULCU

Bir gün önce oynanan Trabzon-G.Saray maçından sonra Fenerbahçe, bu karşılaşmayı aldığında liderlik yarışına ortak olacağını bildiği için fırsatı iyi değerlendirdi. İştahlı ve baskılı oyunla daha ilk yarıda 5 fark yaptı. Hiçbir şey yapamayan çaresiz kalan bu Eyüpspor'a, Allah Eyüp Sultan sabrı versin. 4 golle Vedat ve 2 gol-1 asistle Greenwood şov yaptı. Çok ağır basan ve üstün oynayan F.Bahçe gollere doymadı. 8 golle moralleri yükselten pek çok şeyi değiştiren görkemli bir galibiyet aldı. Kadir Sağlam maçın daha 30. saniyesi pozisyonu VAR'dan daha iyi açıdan görüyor olmasına rağmen penaltıyı veremedi, VAR müdahalesi yedi. FIFA hakemine yakışmadı. Hakemlerimizin genci, yaşlısı, acemisi, ustası fark etmiyor VAR'a yaslanmadan maç yönetmeyi öğrenmeli. Penaltı öncesi, Kerem'in ofsaytlık bir durumu yok. Hakemin Semedo-Yao mücadelesini avantaja bırakması doğru, devamında Yao'nun kötü pasını Skriniar kesti ve oyun sürdü. 4. gol geldi, gol temiz. Maçta diğer penaltı beklentilerinde devam kararları ve gol iptal kararları doğru. 88'de önce avantaja bırakması sonra Lukaku ve Anıl'a gösterdiği sarı örnek bir uygulamaydı.

PENALTIYI VERMEDİ!

Amed, önde kontrollü ve agresif baskı yaptı. Nübel'in topu, stoperlere ve beklere oynaması sonrasında takım halinde organize şok prese başlıyorlar ve bu presle golleri buldular. Çabuk oyuncularla savunma arkasına koşularla kontratak tehditleri oluşturdular. Beşiktaş kanatları kullanmak istedi, olmadı. Merkezden denedi olmadı. Geriden iyi çıkamadı, pas oyununu kuramadı. Ceza alanı dışından iki şut şok goller gününde olmayan kaleci Nübel'i ve Beşiktaş'ı şoka soktu. Değişiklikler, ikinci yarıda ön alanda etkili oldu. Top kayıpları, bireysel hatalar, yorgunluk, rotasyon Beşiktaş'a mağlubiyeti getirdi. Amed coşkulu oyunla galibiyeti ve liderliği elde etti. Ali Şansalan, bire bir markajlı agresif temaslı maçta çok koştu. Amed ilk golü öncesinde Salih'e faul yok gol temiz. 35'te Amed ceza alanında Bates-Vlahovic mücadelesinde Bates, lehine bir faul uydurdu. Oysa biraz dikkatli ve cesur olsa Vlahovic'e yapılan sahada penaltı vermeliydi ve rakibini tutarak bariz gol şansını ihlalden Bates'i ihraç etmeliydi. Ama savunma lehine faulü çaldı, her şeyi bitirdi. 74'te Beşiktaş penaltı bekledi devam kararı doğru. 84'te Cisse'nin ilk sarısı tartışılır ama ikinci sarıdan ihracı doğru. 90+5'te kol profesyonelce genişliyor bariyer oluyor, net penaltı ama veremedi, VAR müdahalesi yedi.