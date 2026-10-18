MUSTAFA ÇULCU

Galatasaray artık ne oyunuyla, ne yıldızlarının bireysel performansıyla rakiplerini eskiye göre ürkütmüyor. 'Böylesine etkisiz bir takımdan biz de puan veya puanlar alırız' cesareti veriyor. Gençlerbirliği'nin yakaladığı fırsatlar bunu gösteriyor. Final pasları ve son vuruşlarda başarılı olabilseler sonuç değişik olurdu! Fıratcan iyi mücadele etti. Savunmanın tüm dengesini bozan Sanchez başta olmak üzere Eren ve Sane'de düşüş devam ediyor. Uğurcan başarılıydı. Torreira'nın yokluğu net görülüyor. Yapılan değişiklikler kötü oyunu değiştiremedi ama sonradan oyuna giren Deniz'in vuruşu, kaleci İrfan Can'ın büyük hatası sonucu değiştirdi. G.Birliği iyi mücadele etti lakin bir hata pahalıya mal oldu. Bu galibiyet G.Saray'ın oyunundaki sorunların üstünü örtmemeli. Hakem Reşat Onur Coşkunses yeni isimlerden. Eren, Fıratcan, Sane ve Diabate'ye sarıları pas geçti. 33'te avantaja bırakması doğru lakin geriye dönüş anı hatalıydı, oyun devam etmeliydi. Tekrar izlemesini tavsiye ediyorum. 67'de Batrakov-Fıratcan mücadelesinde devam kararı doğru, penaltı yok. Katılmadığım sarı kart tasarrufları dışında iyi performans gösterdi. Gelecek için umut verdi.

BÖYLE HAKEMLİK OLMAZ, KORKAKLIK YAPTI

Fenerbahçe önde baskılı ve iştahlı başladı ancak kalabalık Alanya savunmasını ilk yarıda bir pozisyon hariç aşamadı. Lukaku daha kolaylarını kaçırdı ama tam bir santrfor golü attı. Oğuz, her geçen gün yükselen bir grafikle oynuyor. Kerem golüyle tüm F.Bahçelilere derin bir 'oh' çektirdi. Hakemler iptal etmekten yoruldular, İrfan Can gol atmaktan yorulmadı ancak geçerli sayılan golü bir türlü olmadı. Çağdaş Altay, 16'da Fatih'in Levent'e faulünde doğru bir penaltı verdi. 2 nolu yardımcı ofsayt kaldırdı. Ancak top savunmacı Lima'dan geldiği için Levent ofsayt olmaz. Greenwood kullandı, kaleci kurtardı. Vuruştan önce ceza alanına erken giren İrfan Can tamamladı ve golü attı. VAR'dan gelen onayla gol iptal, aleyhine endirekt serbest vuruş verildi. Prosedür baştan sona doğru. 22'de İbrahim-Semedo pozisyonunda penaltı yok, aksine beklenti içinde cin fikirlilik var! 40'ta ilk gol öncesi Guendouzi topu faulsüz alıyor, gol temiz. 47'de İrfan Can'ın attığı golün atak başlangıç fazında faul gerekçesi ile VAR'a çağrılması tam bir skandal. Pozisyon faz değil çünkü. Hakemin izleyip golü iptali ise korkaklık, kolayı seçip sorumluluktan kaçmak, futbolu ve VAR protokolünü bilmemektir. Böyle hakemlik olmaz.