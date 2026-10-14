MUSTAFA ÇULCU

Galatasaray organize, arzulu ve cesur başladı. Barcelona ceza alanında ilk buluştuğu topta 27'de golü bulunca öz güven ve coşku daha da yükseldi. Dünya devi bir takım karşısında umutlar arttı. Kornerden gelen topla 34'te ikinciyi de buldu. Son dokunan Barış ofsayt olunca iptal edilen gol, Galatasaray adına maçın kırılma anı oldu. İlk yarıda Lemina, stoperler arasına girerek savunmayı beşledi. Batrakov rakibi karşılarken merkeze destek verdi. Osimhen sadece ilk yarıda 5 kez ofsaytta kaldı, ikinci yarıyı sayamadım. Eren ve Jakobs ilk yarıda Yamal'ı iyi kapattılar ancak ikinci yarı durdurmakta yetersiz kaldılar. İlk devrede dengeli gibi duran oyunda ikinci yarı başlar başlamaz iki takım arasında gerek oyuncu gerekse oyun kalitesi açısından sıklet farkı ortaya çıktı. Barcelona biraz vites yükseltti, işi bitirdi. Savunmaya desteği hiç olmayan Leao, devamlılığı olmayan Eren, uzun zamandır düşüşte olan Sanchez ve devşirme stoper Jakobs ile bu seviye maçları oynamak çok zor! Bu maç bize seviyemizin tek devrelik pembe düş gibi olduğunu gösterdi.

Galatasaray'ın geçen sezon E.Frankfurt maçını yönetmiş olan 45 yaşındaki İtalyan Marco Guida'nın o maçtaki spesifik hatası unutulmadığı için bu maça atanması rahatsızlık verdi. 15'te kendisine top çarptı. 34'te attığı golde topa son dokunan Barış ofsayt. Tecrübeli VAR Marco Di Bello, 2 dakika 45 saniyede ofsaytı tespit etti. Barcelona'nın 43'te attığı beraberlik golünde Gordon şeklen ofsayt, oyuna, rakibe ve kaleci Uğurcan'a etkisi yok. Golü atan Cancelo geriden çıkıyor, gol temiz. İtalyanların en kötü elit hakemi Marco Guida eğer İtalyan olmasa bu maçları bizler gibi ancak televizyondan seyreder.