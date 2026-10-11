MUSTAFA ÇULCU

Trabzonspor 27-40 arası 3 golle oyunu 13 dakikada bitirdi. Kalede Onana, güven veriyor. Fabinho orta alanı iyi toparlıyor. Savunmada Savic'in eksikliklerini iki kişilik oynayan Nwaiwu kapatıyor. Pina sağda hatasız, Mustafa sol bekten fazlası hücuma katkılarıyla ne kadar formda olduğunu gösteriyor. Melih sorumsuzluğu sonucu gördüğü kırmızı ile Trabzon'a ihanet etti. Trabzon ikinci yarı skoru korudu, uzun toplarla gol aradı. Son iki maçta gol sağanağı devam eden Trabzon, deplasman fobisini de bitirdi. Hakem Oğuzhan Çakır daha iyi yer almalı, hayali fauller üretmemeli. 43'te yaşanan krizde gösterdiği reaksiyon ve rakibine kafa attığı için Melih'e kırmızı, olayın başlamasına neden olan Watt'a sarı kart uygulamaları doğruydu. 45+4'te Mustafa ile mücadelesinde Coulibaly teması aldığında kendini kolay bıraktı, penaltı yok ve devam kararı doğru. Oğuzhan Çakır 3-4 faul hatası dışında başarılıydı. Kutlarım.

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ERGÜN BAŞARILIYDI

Rizespor cesur hücumlar üreten lakin gol üretiminde sorun yaşayan bir takım. F.Bahçe haftalar sonra Asensio'lu kadrosu ile erken golü bulmasına rağmen kabul edilebilir bir oyun ve üstünlük kuramadı, üretemedi, aksine çok pozisyon verdi. Kerem'in hırsını anlayabiliyorum lakin çok top kaybı yapıyor. Ake savunmanın açıklarını kapayan, Kante çok çalışan, zaman zaman da top kaybı yapan oldu. İsmail hoca doğru hamlelerle rakibi açtı ve F.Bahçe farkı yakaladı. Ozan Ergün, gidenin verdiği ceza ile 2 Mayıs'tan bu yana büyük takım maçına çıkma yasaklısıydı! Anthony Taylor ile önü açıldı. 20'de Mebude'ye kontrolsüz hareketinden Ake'ye ve 32'de Vedat'ın yüzüne ellerini illegal kullanan Mocsi'ye sarıları göstermedi. Hakemler sorun yaratmazlar, sorun çözerler. 26'da aktif alanda sahada 2 top var, oyunu oynatmak modern hakemlikte tartışmaları arttırır, kaliteyi ve güveni sorgulatır. Oyunu derhal durdurmalıydı ama o oynattı, sorun yaşamaması şansıydı! 38 ve 68'de Rize, 75'te F.Bahçe penaltı bekledi, devam kararları doğruydu. Hakemi zorlayan bir maç değildi.