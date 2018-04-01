METİN TEKİN

İlk yarının senaryosu tahmin edilen gibiydi. Topun da oyunun da hakimi Beşiktaş'tı ama pozisyon üretmede santrforsuz Beşiktaş'ın etkinliği istenilen seviyede değildi. Oyunu çözen de bir hücum organizasyonu değil, Talisca'nın vuruş becerisi oldu. Gerçekten bu anlamda çok önemli bir oyuncu Talisca... Belki dün akşam çok iyi oynadı diyemeyiz, top kayıplarından söz edebiliriz ama skoru alan, oyunu koparan bir yetenek vardı. Acayip bir vuruş yeteneğine sahip.

Özellikle Şenol Güneş'in iki kenarda iki ters ayaklı oyuncu Babel ve Talisca'yla oynaması kenar ortaları açısından yetersizliğe yol açtı. Negredo oyundan çıkarken yüzünde biraz bunun şikayetini de okuyabildik. Fakat şu da var, belki bir santrfor olarak istediği topları alamasa da Negredo'nun oyunun içinde kalması, orta sahayla bütünleşmesi gerekirdi ama bu açıdan çok yetersizdi. Benim anlamadığım Negredo çıkarken Love yerine Talisca'nın santrfora geçişiydi. Bu tercihte 1-0'ı koruma mantığı olduğunu da söyleyebiliriz.

İkinci yarı tahmin edilenin dışında bir bölüm izledik ki ilk yarı oyunu tamamen Beşiktaş'a bırakan Alanya, oyunu eline aldı. Onlar da çok üretken değildi belki ama oyun 1-0 kaldığı müddetçe hep bir tehdit oluşturdular. Günün sonunda kazandım diyor Beşiktaş ama Beşiktaş'ın şampiyonluğu hedeflerken daha güçlü oyunlarından, 90 dakikanın daha büyük bölümündeki hakimiyetinden konuşabiliyor olmalıydık. Beşiktaş son 7 haftada şampiyon olmak istiyorsa çok daha etkin olmalı. Önemli eksikler de vardı ama kabul edelim ki sahadaki 11 de önemli. Oyunun bütünündeki etkinliğinin çok daha farklı olması gerekiyor.

Bir paragraf da Lens'e.. Kendine güvensiz bir Lens'in tamamen amatör futbolcu gibi yaptığı işler hayret verici. İyi performansı geçtik ama acemi bir oyuncu gibi davranıyor. Gelecek haftaya kalan ise orta sahasız bir Beşiktaş görüntüsü neredeyse. Oğuzhan, Tolgay ve Atiba'nın cezalı olması önemli Göztepe maçı öncesinde ciddi sorun.