METİN TEKİN

Çeyrek finalin seyir keyfi açısından tamamdır diyemeyeceğimiz bir maçtı. Özellikle oyunun ilk bölümü pozisyon anlamında çok kısırdı. Özellikle Fransa açısından baktığımızda Mbappe, Griezmann gibi yıldızların çok da sahne alamadığı bir bölüm izledik. Tabii ki oyunda öne geçiren gol Varane'dan geldi ama maçı bitiren maalesef Fernando Muslera'nın büyük hatası oldu. Uruguay belki üretken değildi ama skor 1-0 devam etse maçın son bölümünde oyunun içinde kalan bir Uruguay izleyecektik. Bazen bir oyuncu bir takım için çok şeydir... Tıpkı Edinson Cavani gibi. Uruguay, Cavani yoksa yerine başka oyuncum var diyebilecek bir takım değil. Bu anlamda onun yokluğu özellikle üretkenlik açısından çok şey değiştirdi. Pas işlevi olan futbolcusu az olan Uruguay, tek bir oyun anlayışı benimsiyor. İki forvet Cavani ve Suarez'in santrfor oyunları onlar için vazgeçilmez. Günün sonunda baktığımız zaman 'donanım ve kalite olarak kim yarı finalde olmalıydı' diye sorarsak bence bunun karşılığı Fransızlardı. Belki çok güçlü bir oyunları yok ama bireysel beceri açısından çok tatminkar bir kadroları var. Nereye kadar gidebilecekler, onu hep beraber göreceğiz. 25-26 yaş ortalamalı takımların Dünya şampiyonalarında kupa almaları zor ama Fransa'nın özellikle hücum bölgesinde sorun çözecek bireysel yetenekte oyuncusu oldukça fazla...