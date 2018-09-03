METİN TEKİN

Partizan maçını bir kenara bırakıp, Antalyaspor ile oynanan son lig maçını baz alırsak, Beşiktaş hiç beklemediği bir iç saha yenilgisi almıştı.

Bu maçtan sonra siyah-beyazlılar için her zaman zorlu olmuş Bursa deplasmanının kolay geçmeyeceğini biliyorduk. Çünkü tribün coşkusuyla birlikte deplasmanı hissedeceği bir ortamdı. Özellikle ilk yarı oyunu mücadele maçına çeviren Bursaspor, kalite ve beceri ile iş yapması beklenen Beşiktaş'ı kendi istediği bir 45 dakika oynamaya mecbur bıraktı. İlk yarı olanlar hep Bursa'nın istediği şekilde gitti. Yeni ve biraz da havalı transferi Karius'un ilk yarıda güzel bir kurtarışı vardı. Devre arasına girerken oyunu sıfır sıfırda tutmayı sağladı.



İYİ İŞLER YAPMASI ZOR...

İkinci yarı oyunu öne taşıyan, Oğuzhan'ı geriye alan Beşiktaş, onun çok iyi ve kaliteli servisiyle istediği oyunu oynayamasa da golü bulmayı bildi. Bu mevkide çok dalgalanmalar olacaktır. Santrfor arkası oynattığınız Oğuzhan'ın orada bir şeyler yapması zor. Topu önüne alan bir Oğuzhan iş yapar. Onun için Adem Ljajic transferinin katkı sağlayacağını düşünüyorum.

Beşiktaş kalitesi; topu Necip'le karşılamak yerine Toygay'la pas işlerini yapmaktan geçer. Ama hocanın tercihi bu. Kendi sahasında aldığı yenilgi sonrası milli araya 3 puanla girme şansını elinden kaçırdı. En büyük çözüm yeni transferi Adem Ljajic olabilir. Oyunu başka bir yöne ve seviyeye taşımak için bu şart.