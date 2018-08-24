METİN TEKİN

Larin'i bir doksan dakika daha seyrettiniz. Beşiktaş'ın birinci santrforu olabilir mi?

Larin'den önce oyuna bakmak lazım. Beşiktaş maça deplasman mantığıyla başladı. İlk bölümde golü bulunca Partizan 'tamamdır' diyemeden Beşiktaş beraberliği sağlayınca skor da oyun da dengelendi. Ardından Beşiktaş'ın topa sahip olduğu bir oyun ortaya çıktı. Her iki takım için de pozisyon üretilmedi. Larin, pozisyon üretiminde takımı adına etki sağladı mı? Etkili olduğunu söylemek çok zor. Larin'in skor yapabilecek santrfor özelliklerini taşıdığını düşünmüyorum. Sırtını rakibe dönüp takımla oynamak için başka özelikler gerekiyor. Birinci santrfor Larin demek hiç de kolay değil açıkçası.. Bence Beşiktaş'ın hedefi Negredo ile vedalaşıp Şenol hocanın da kafasına yatan daha iyi bir golcü bulabilmek.. Şenol hoca, "Benim birinci forvetim Larin" diye oyuna başladı ama sanırım izlediği dört maçta pek de bu düşüncesinin arkasında kalamayacak gibi görünüyor.



Güneş'in orta sahada Oğuzhan'ı kesip Necip'i oynatmasını nasıl değerlendiriyorsunuz?

Güneş'in, Erzurum maçında Oğuzhan'la başlayıp daha sonra devre bitmeden bu oyuncuyu çıkarması pek de gördüğümüz bir karar değildi. O da çok iyi biliyor ki, takım içi organizasyonu olarak değil, sadece oyuncu olarak baktığımızda Oğıuzhan donanım olarak Necip'in çok önündedir. Ama dün seçimini Necip'ten yana kullandı. Tolgay Arslan'ı da onun yerine oynattı. Tolgay da, Quaresma'nın ortasında kafayla golünü attı. Bir daha yapılabilir mi? Hiç sanmıyorum... Ben Oğuzhan gibi bir yeteneğin takım içinde olması gerektiğine inanıyorum. Günün sonunda skora baktığımda ise iç sahada çok rahat turu geçen bir Beşiktaş olacağını düşünüyorum.