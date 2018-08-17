METİN TEKİN

Bu turu geçmek bu kadar zor mu olur?

Evet, o kadar zor! İlk maçı düşündüğümüzde sonuç belki çok net değildi ama hepimizin düşüncesi rakibini 1-0'a rağmen rahat geçebilecek bir Beşiktaş olduğuydu. Futbolun en büyük esprilerinden birisi daha güçlüyü, daha doğru oynayanın eleyebilmesidir. Beşiktaş az kalsın bunu yaşıyordu. Tabii ki Beşiktaş daha güçlü bir takım, oyuncuları daha kaliteli. Fakat daha doğru oynayan LASK Linz Beşiktaş'ı neredeyse eliyordu.



Linz maçından bütün sezona dair ne çıkarımlar yapabiliriz?

İlk başta fena görünmeyen stoper Roco'nun bire birde, hamlede ve geniş alanda yakalandığında ortaya çıkan zaafları, sayısal olarak 5 tane santrfor olmasına rağmen son bölümde Pepe'nin orada oynaması... Belki de geri dönüşüm mü desek, 31 Ağustos'a kadar transfer devam ediyor mu desek, sonuçta bu turu getiren Negredo oldu. Yine gördük ki Larin'in birinci santrfor olarak başlaması artık çok zor. Her ne olursa olsun, son elemeye kalan bir Beşiktaş var. Bizim açımızdan önemli olan da bu. Burada elenen bir Beşiktaş olsaydı lig başlamadan çok büyük olaylar yaşayabilirdik. Yine de testi kırılmasa da ne olduğuna bakmak lazım. Tolga Zengin'le bütün sezon gider mi? Başkasına gerek yok diyebilir misiniz? Roco sarsılırsa alternatifim vardır diyebilir misiniz? Vida'yı nereye koyarsınız? Bütün bu soruların cevapları bana göre Beşiktaş'ı çok zorlayacak.



Beşiktaş, Partizan'ı geçebilir mi?

Bunun cevabını önümüzdeki haftadan itibaren almaya başlayacağız. Bu cevap, Beşiktaş için çok önemli olacak.