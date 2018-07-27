METİN TEKİN

Belki bir Avrupa kupası ön eleme maçı ama rakibe ve ortama baktığımızda tipik bir hazırlık döneminin oyunu gibiydi. Beşiktaş'ın çekineceği en büyük sorun saha ortamı ve konsantrasyon problemi olabilirdi.

Buna rağmen olumsuz bir şey yaşamadı.

Maç öncesinde de çok ağır favoriydi ki oyun tamamen Beşiktaş'ın istediği gibi oldu. Hiç sorun yaşamadan, pozisyon vermeden sonuca gitti. Fakat bu maçtan bu sezonki Beşiktaş hakkında ipuçları bulmak çok zor... Gerek rakip B36 Torshavn'ın gücü, gerekse Beşiktaş'ın 11'i bize bir şeyler anlatabilecek düzeyde değildi. Belki de maçın en güzel anı, geçen seneden beri eleştirdiğimiz ve bir türlü bekleneni veremeyen Lens'in golüydü. Bu gol bize bir şeyler anlatır mı, bunu öngörmek de çok zor. Normalde solla bile vurmaz ama bu seviyede vurabiliyor. Fakat şu bir gerçek ki Beşiktaş'ın kadrosu özellikle savunma merkezini yani Fatih-Necip ikilisini düşündüğümüzde aynı olmayacağı aşikar... Bundan sonra oynanacak 2 eleme var belki ama seribaşı olmasıyla avantajlı kuralarla gruplara kalınacağını düşünüyorum.

Bu kadro eleme süreci boyunca değişecek ve gelişecek, süreç de Beşiktaş'ı gruplara taşıyacak.