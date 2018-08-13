METİN TEKİN

Beşiktaş'ın futbolu, ligin ilk haftasında en iyi oyun başlangıcıydı. Kendi sahasında oynadığını rakibi Akhisarspor'a sonuna kadar hissettirip, fizik kaliteye teknik becerileri de katarak çok iyi bir ilk yarı oynadılar. Daha farklı olabilirdi ama sonuçta maçı 2-0'a getiren bir Beşiktaş vardı sahada. Bu oyun Necip Uysal'ın büyük hatasına kadar sürdü. Sonrasında Akhisar'ın attığı gol sadece skoru 2-1'e getirmedi, Akhisar'ı oyuna da ortak etti. İlk yarıya oranla daha fazla topa sahip olup, öne doğru daha fazla üretken olan Akhisar oyunu vardı. Ama finalde Akhisar'ın aldığı risklerle birlikte son bölümde riskler alan Beşiktaş vardı fakat skor 2-1'de kaldı. Bireysel olarak geride kalan maça neler vardı diye bakarsak: Geçen yazdan farklı bir Lens tempo ve performansı, iyi bir başlangıç yapan Gökhan, bıraktığı yerden devam eden Babel ve Medel-Oğuzhan-Tolgay'dan oluşan, özellikle yorulana kadar Medel liderliğinde üretken bir orta saha...

Bütün bu saydıklarımızla paralellik kuramayan Larin.. Bence Larin'in en önemli özelliği; olması gereken yerde bulunmak ama oyun etkinliği açısından biraz geride kalan performansı var. Bir de Şenol Güneş hocanın adalet dağıtmak açısından stoper seçiminde Necip Uysal'ı kullanışı, orta saha olsaydı anlaşılabilirdi ama mevkisi olmayan yerde Necip ile başlamak, özellikle Enzo Roco varken hocanın belki de tek hatasıydı. Roco'nun Necip'in gerisinde olduğunu düşünmek bile istemem.