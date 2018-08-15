METİN TEKİN

Bu maçın bana göre kilit noktası herkesin tahmin edebileceği gibi oyunu 1-0'a getirebilmekti. Anahtar buydu. Bundan sonra oyunu döndürmek biraz macerayı da yanına alan bir Kadıköy havası yaratabilmekti ama Fenerbahçe ilk yarı boyunca daha kontrollü bir oyun tercih etti. 2-3 senedir Kadıköy oyunlarında zaman zaman vurgu yaptığımız gibi güçlü bir iç saha oyunu tercih etmeyen, oynayamayan bir Fenerbahçe görüyorduk. Teknik direktör Phillip Cocu ile beraber daha farklı bir oyun olup olmayacağı açıkçası bütün Fenerbahçe camiasının da merak ettiği bir konuydu... Özellikle bu seviyedeki maçlarda kontrollü oyun tamam ama Fenerbahçe kültürü ve iç saha oyunu daha farklı birtakım şeyleri göze alan yapıda olmalı. İlk maçta Benfica'nın hücum anlamında ne olduğunu gördük ama deplasmanda bana göre çok doğru bir savunmayla bu işi kurtaran bir Portekiz takımı izledik.

Oyuncu seçimleri anlamında önemli bir faktör Isla ile Şener rekabeti... Bu bölümde de ben Cocu'nun Isla tercihinin performansından çok CV'sinden kaynaklandığını düşünüyorum. Bana göre ilerleyen dönemde tercihi Şener'den yana olacaktır ki özellikle bu maç için hücumcu, dinamik bir Şener, Fenerbahçe adına fark yaratabilirdi.

Benfica deplasmanında bu maçta gol atmasına karşın forvette Alper Potuk tercihini iç saha oyunu çerçevesinde mantıklı bulmuyorum, Soldado bu açından daha doğru olabilirdi. Büyük resimde Cocu'nun kaybı göze alıp güçlü bir iç saha anlayışıyla çıkması gerektiğini düşünüyordum. Bu tribünün istediği ve hak ettiği oyun bu değil.