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METİN TEKİN
20 Ağustos 2018, Pazartesi METİN TEKİN

Hücumcu orta saha arayışı

İlk yarı dökülen Beşiktaş'ın, ikinci yarıda değişen oyununu nasıl değerlendiriyorsunuz?
Linz maçında skordan ziyade eleştirilen, oyun ve performanstı. Erzurum'da lig için ne yapacağı önemliydi. Beşiktaş öyle bir ilk yarı oynadı ki bu kadar net pozisyonlar verdiği ve kaleye gidemediği bir 45 dakika hatırlamıyorum. 'ın yapamadığı şey orta sahada pas işlerinde ve Necip'in oyunu kuramayışıydı. Şenol hoca, 37. dakikada Oğuzhan'ı çıkarıp yerine Caner'i aldı. Sorulması gereken Oğuzhan mı kötüydü yoksa o mevkide mi verimsizdi? Bunu çok iyi ayırt etmek gerekir. Çünkü orta sahada becerikli oyuncu ile oynayacağım diyerek Oğuzhan ile Necip arasında Necip'i tercih etmek çok kolay değil. İkinci yarıda sadece oyuncu değil oyunu da değiştiren Beşiktaş, 4-4- 2'ye dönerek Babel'i de merkeze aldı. Topu orta sahada vakit geçirmeden kenara oynayarak Quaresma ve Caner'in kenar toplarıyla, ikinci yarının ilk 15 dakikası istediği işleri yapıp oyunu 1-1'e getirdi. Daha sonra Lens'i de oyuna alarak yaptığı hamlelerden istediği geri dönüşleri aldı. Erzurum oyuna ortak olacakken skoru 2-1'e getiren Beşiktaş, Quaresma'nın 3. golüyle de maçı kopardı. Lige 6 puanla başlamak çok önemli ama oyunun gücü hakkında her takımda olduğu gibi Beşiktaş'ta da 5. haftayı beklemek gerekir. Konu Negredo'ysa; Gomez, Demba Ba, Aboubakar ve Cenk gibi santrforlarla kıyasladığınızda performansı sorgulanır ama mevcut kadrodaki santrforlara baktığınızda Negredo diğerlerinin önünde gözüküyor.

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