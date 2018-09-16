METİN TEKİN

Beşiktaş'ın sezon başından beri kurulamayan, oluşturulamayan bir oyunu vardı. Ljajic'in gelişi bunu değiştirecek miydi? İstediği oldu mu? Hayır. Yine pas oyunu oynamadan, geriden özellikle Pepe ve Caner ile uzun toplarla oynamak istediği için sonuca ulaşamadı; ulaşamazdı da. İlk yarı karşı kaleye gitmeden oyunu orta sahada sıkıştırmak isteyen Malatyaspor'un istediği oldu. Orta sahada pas ile oyun kuracaksanız; bu risk ve beceri işidir, bunu yapacak iki oyuncu var: Oğuzhan ve Ljajic. İki sezon şampiyon olan Beşiktaş da bunu yapıyordu, bugün ise daha farklı olarak uzun top ve direkt kenar atakları ile kaleye gitmek isteyen bir Beşiktaş oyunu var. Bence bunun sancısını çekiyor Beşiktaş. Çünkü kadro kalitesine ve yapabilirliğine baktığınız zaman, günümüzün fenomen oyununu pas işi ile üretmek ve sonuç almak için çok yeterli bir kadro var.

Evet ilk gol yine kenardan ve Pepe ile geldi, bunu kabul ediyorum ama hatırlarsak şampiyonluk oyunlarını, 1-0'dan sonra Beşiktaş ile oynamak çok zordu. Bu maçta skor 2-1'e gelse de bundan ipuçları verdi Beşiktaş. Ancak genelde öne geçtiği halde rakibini hep maç içinde tutan bir Beşiktaş izliyoruz geride kalan 5 haftada. Nitekim dün de 2-0 öne geçmesine rağmen bunu gördük. Dediğim gibi Adem Ljajic'in biraz daha ısınmasıyla bu işi başka bir yere taşıyabilir Beşiktaş.

İkinci yarı Babel girince ne değişti diye bakarsınız; kafasında her zaman kale olan ve birlikte pas oyununu çok daha iyi oynayan bir Babel farkı dahi Beşiktaş'ı ikinci yarı başka yere getirdi.



MAÇIN İYİSİ



Pepe



MAÇIN KÖTÜSÜ



Adem BÜYÜK