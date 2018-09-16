Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Metin Tekin > Beşiktaş’ta çok şey Adem Ljajic’e bağlı
METİN TEKİN
16 Eylül 2018, Pazar METİN TEKİN

Beşiktaş’ta çok şey Adem Ljajic’e bağlı

'ın sezon başından beri kurulamayan, oluşturulamayan bir oyunu vardı. Ljajic'in gelişi bunu değiştirecek miydi? İstediği oldu mu? Hayır. Yine pas oyunu oynamadan, geriden özellikle ve Caner ile uzun toplarla oynamak istediği için sonuca ulaşamadı; ulaşamazdı da. İlk yarı karşı kaleye gitmeden oyunu orta sahada sıkıştırmak isteyen Malatyaspor'un istediği oldu. Orta sahada pas ile oyun kuracaksanız; bu risk ve beceri işidir, bunu yapacak iki oyuncu var: Oğuzhan ve Ljajic. İki sezon şampiyon olan Beşiktaş da bunu yapıyordu, bugün ise daha farklı olarak uzun top ve direkt kenar atakları ile kaleye gitmek isteyen bir Beşiktaş oyunu var. Bence bunun sancısını çekiyor Beşiktaş. Çünkü kadro kalitesine ve yapabilirliğine baktığınız zaman, günümüzün fenomen oyununu pas işi ile üretmek ve sonuç almak için çok yeterli bir kadro var.
Evet ilk gol yine kenardan ve Pepe ile geldi, bunu kabul ediyorum ama hatırlarsak şampiyonluk oyunlarını, 1-0'dan sonra Beşiktaş ile oynamak çok zordu. Bu maçta skor 2-1'e gelse de bundan ipuçları verdi Beşiktaş. Ancak genelde öne geçtiği halde rakibini hep maç içinde tutan bir Beşiktaş izliyoruz geride kalan 5 haftada. Nitekim dün de 2-0 öne geçmesine rağmen bunu gördük. Dediğim gibi 'in biraz daha ısınmasıyla bu işi başka bir yere taşıyabilir Beşiktaş.
İkinci yarı Babel girince ne değişti diye bakarsınız; kafasında her zaman kale olan ve birlikte pas oyununu çok daha iyi oynayan bir Babel farkı dahi Beşiktaş'ı ikinci yarı başka yere getirdi.

MAÇIN İYİSİ

Pepe

MAÇIN KÖTÜSÜ

Adem BÜYÜK

Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu'na aittir. Kaynak gösterilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı özel izin alınmadan kullanılamaz.
Ancak alıntılanan köşe yazısı/haberin bir bölümü, alıntılanan habere aktif link verilerek kullanılabilir. Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
YAZARIN ÖNCEKİ YAZILARI Tüm Yazıları >
BİZE ULAŞIN