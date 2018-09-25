METİN TEKİN

Risk gibi görünen forvetteki Babel ve orta sahadaki Atiba tercihleri Güneş'e istediğini verdi mi?

Ben risk olduğuna katılmıyorum açıkçası. Şenol Güneş için bir seçimdi. Güneş, zaman zaman önceki maçlarda da oyunun bölümlerinde Babel'i santrforda kullanıyordu. Burada önemli olan Şenol Hoca'nın bu tercihiyle hala "Benim net bir santrforum yok" demesi. Atiba'yı kullanışı ise orta sahada özellikle deplasmanda güvenilir bir oyuncu olması nedeniyle anlamlıydı. Çok iyi sonuç verdi mi dersek, ilk yarıya baktığımızda sahadaki kaliteli ve becerikli takım Beşiktaş'tı açıkçası. İkinci yarıda ise tamamen tersini gördük. Çok fazla top kayıpları ve oyunu kullanamayışı, Beşiktaş'ın en olumsuz yanlarıydı. Ama futbol dediğimiz gibi anların oyunudur. Babel çıktı, mükemmel bir vuruşla, olmayan bir pozisyonda oyunu 1-0'a getirdi.

Fenerbahçe penceresinden baktığımızda ise ilk yarıda Jailson ve Mehmet Topal ikilisiyle kontrollü oyun tercihi vardı Cocu'nun.. Ancak Kadıköy'de bir derbide, 50 bin kişinin önünde kontrollü oyun seçiminiz olsa dahi bunu uygulamanız mümkün değil açıkçası. İster istemez önde basan, tempoyla oynayan bir Fenerbahçe vardı sahada. Ama Fenerbahçe'nin kalitesi yetmedi. İkinci yarıda ise büyük bölümünde oyunu ele alan "Deplasmanda oynasam da ben senden daha iyi takımım" diyen bir Beşiktaş gördük. Buna karşılık ters taraftan gelen ortalarda çok önemli bir oyuncu olan Ayew'le beraberliği yakaladı Fenerbahçe. Günün sonunda baktığımızda ligin geleceği için Fenerbahçe açısından en kötü senaryo çıkmadı ortaya ve hâlâ Cocu ile devamı getiren bir sonuç çıktı. Beşiktaş ise, "Santrforu daha bulamasam da bu güçlü kadromla, liderin iki puan gerisinde olsam dahi ben en önemli şampiyon adayıyım" dedi.