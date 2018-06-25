32 takımlı turnuvada güç dengesi aramıyoruz elbette ama kabul edelim başta Panama olmak üzere 5-6 takım Dünya Kupası'na renk katmak, futbolcuları da hatıra biriktirmekten öteye gidemiyor. Grup maçları da tv yayın haklarının, reklam ve tribün gelirlerinin artması için var. Son 16 ise gerçek er meydanı. Rusya'ya gelen 23 İngiliz futbolcu da Premier Lig'de forma giyiyor. Farklı yeteneklerde olabilirler ama yüksek tempolu dünyanın en zor liginden geldiler, 2010 Dünya Kupası'nda forma giymiş oyuncuları yok, 2014 Brezilya kadrosundan ise sadece 5 futbolcu (Cahill, Jones, Henderson, Sterling, Welbeck) var. Panama maçın ilk 10 dakikası dışında İngilizlere karşı mahkum oynadı. Yaptıkları acemi işi penaltılarla, skorun artmasına da yardım ettiler. Harry Kane son yılların en heyecan veren santrforu. Dün iki penaltıda da çıkmaz köşeye vururken ayağını kapatışı futbolseverler için resitaldi. Stones'in ikinci golündeki duran top organizasyonu da akıl doluydu. Altı golün en güzeli ise şüphesiz Lingard'ın örümcek ağlarını alan muhteşem plasesiydi. Her büyük turnuvaya şampiyonluk ümidiyle gelen ama kendilerinden başkalarına inandırıcı gelmeyen İngilizlerin asıl sınavı, yetenekli ve artık olmuş kadroya sahip Belçika karşısında olacak. Trippier, Stones, Ruben Loftus-Cheek ve Harry Kane ter idmanı diyebileceğimiz maçın adamları oldular. 2014 Dünya Kupası kaleci performanslarıyla hatırlanan bir turnuvaydı, 2018 ise bugüne kadar çalınan çok sayıda penaltı ve VAR kararlarıyla aklımızda yer etti. Son 16'da büyük kapışmalara hazır olalım, güzel futbol ise hepimizin dileği…