Başakşehır'den ilk golü kalesinde görüp puan alabilen iki takım vardı: Alanya ve Galatasaray.

Avcı'nın takımı 2-0'ı bulduğunda rakibin fişini rahat çekiyor. Elde iki santrfor varken Demba Ba'yı alan ve ikisini kenarda, birini evde bırakan Abdullah Avcı yine en uçta flaş transferi Robinho ile başladı. Arkasında Mossoro, kanatlarda Arda ve ligin Messi'si Visca. Bir teknik adam daha ne ister! Son sıradaki Akhisar'ın iki stoperi sakat, diğer ikisi de cezalıyken Epureanu'nun poz vererek kafa golünü atması elbette ki sürpriz değil.

Ardından Visca'nın al da at asisti ve Robinho'nun golü. Lider, ikinci yarı baskı yedi ama son iki sezonda kadrosunda banko forma giyen Muğdat'ı (75 maç) G.Saray'a, Soner'i (70 maç) de Başakşehir'e uğurlayan, geçen sezonun iki kupalı takımı Akhisar neden ligin dibinde olduğunu gol yollarındaki basiretsizliğiyle bir kez daha gözler önüne serdi. Avcı'nın kalitesiyle rakiplerini "döven" kadrosunun "dayak" yiyeceği maç sayısı, kalan 14 haftada bir elin parmaklarından fazla değil ve en yakın rakibiyle puan farkı 8...

Gerisini, gerisinde kalanlar düşünecek artık...