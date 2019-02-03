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BÜLENT TİMURLENK
03 Şubat 2019, Pazar BÜLENT TİMURLENK

Luiz Suarez olsa bile fark etmez

her ilkbaharda sıkılıp 'a dönmese ülkenin en önemli akıllarından biri. Dün ilk yarıda 5 kişiyle savunması ve orta sahasına yaptığı baskıyla rakibin bütün pas kanallarını kesti. Elbette bunu 90 dakika yapabilmek mühimdi, zor da olsa başardılar. Mariano'nun sakatlanıp çıkmasıyla defansta pas genişliğini kaybeden Terim'in takımında santrfor Luis Suarez de olsa ilk yarıda değişen bir şey olmazdı. Mitroglou'ya top atamadılar, Onyekuru deparlarının sonunda her topu ezdi ve Ndiaye ile çıkışlarda yaptıkları kayıplarla mahkum oyunu hazırladılar. Alanya'nın golündeki degaj vuruşunda elbette ki Muslera'nın hatası var ama Uruguaylı ilk yarıda direğine gelen 3 topu da çıkaran isimdi. İkinci yarıya Terim fırçasıyla başlayan Belhanda'nın iyi oyunu 15 dakika sürdü ve golü getirdi. Galatasaray'ın orta sahasında her şeyi de Belhanda'dan beklememesi lazım. 'nun kaçak oyunu ve Ndiaye'nin hücuma top aktarırken beceriksizliği de özellikle ilk yarıda kaleye tek şut atan takımın problemi.
Fransız düşünür Jean Paul Sartre futbol için kısa konuşmuştur: "Futbolda her şey rakibin varlığıyla çetrefilleşir." Elinizdeki kadro ve oyun tezi ne olursa olsun karşınızda 11 futbolcu ve bir teknik adamın anti-tezi vardır. Mitroglou çıkar mıydı? Onyekuru neden sahada kaldı ve Feghouli çıktı? Bunları 90 dakika sonunda sormak kolay. İki gerçek var, dün Sergen Yalçın'ın futbol aklı berabere biten maçta kazanan taraftı. İki, bugün kazanırsa Galatasaray ile puan farkını 8'e çıkartacak ve haftaya 'da Galatasaray- randevusu var.

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