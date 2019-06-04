Fransa topuyla tüfeğiyle geliyor

Konya'da ağırlayacağımız Fransa'yı masaya yatırdık. Bolivya karşısında pozisyon vermeden sahadan 2-0 galip ayrılan Horozlar'da, Deschamps'ın amacı kadro derinliğini test etmekti

Cumartesi Konya'da ağırlayacağımız Fransa, son testini bizim gibi zayıf bir rakiple yaptı. Copa America'ya hazırlanan ve yüksek rakımda oynamaya alışmış, teknik kapasitesi sınırlı Bolivya karşısında pozisyon vermeden sahadan 2-0 galip ayrılan Fransa'da teknik direktör Didier Deschamps'ın amacı kadro derinliğini test etmekti.

20 GÜNLÜK ARA GERİYE GÖTÜRMÜŞ

Gruba bizim gibi iki galibiyetle başlayan Fransa, her milli takımın yaşadığı sıkıntıyı yaşıyor. Liglerin tatile girmesinin ardından oluşan 20 günlük boşluk ve sezonun yorgunluğu Haziran ayının başındaki milli maçlarda teknik direktörler için en büyük handikap… Fransa, bizimle oynadıktan 72 saat sonra Avrupa'nın en zayıf takımlarından biri olan Andorra ile karşılaşacağından Konya'da ideal 11'ini sahaya sürecek ve Salı günü rotasyona gidecek. Bolivya maçında kaleyi Areola korudu ancak Konya'da kalede Şampiyonlar Ligi finalinde Tottenham formasını giyen kaptan Lloris yer alacak. Bolivya maçındaki defans dörtlüsünün bize karşı değişmesi beklenmiyor. Sağ bekte Pavard, defans göbeğinde Varane ve Umtiti, sol bekte ise Digne. Dünya Kupası finalinde Pogba-Kante-Matuidi üçlüsünü kullanan Didier Deschamps, Bolivya maçında sakatlık sonrasında Avrupa Ligi finaline yetişen Kante'yi yanında oturttu ve Lyonlu Ndombele'ye şans tanıdı. Matuidi ve Kante'nin Pogba ile birlikte orta saha üçlüsünü oluşturması kesin gibi…

EN BÜYÜK SİLAHLARI GRİEZMANN

Böyle bir maçın ilk yarısında ortalıkta görünmeyen ve aldığı darbe sonrasında riske girmeyip kenara alınan Mbappe, cumartesi günü forma giyecek. Didier Deschamps'ın Avrupa Ligi finalinde eski takımı Arsenal'i yıkan Chelsea'li Giroud ile birlikte Griezmann'ı forvet hattında kullanmasına kesin gözüyle bakılıyor.

Fransızların en büyük silahı elbette ki Griezmann… Son vuruş, asist ve frikik ustası olan yıldız oyuncu Dünya Kupası finalinden bu yana Fransız Milli Takımı'nda 9 gol, 5 asistle en çok skor üreten isim… Deschamps'ın elinde oyunun gidişatına göre kullanabileceği ve defansımıza sıkıntı yaratabilecek Lemar ve Thauvin gibi yetenekli futbolcuları da var. Kısaca Fransız Milli Takımı topu tüfeğiyle geliyor. Bizim bu maçtan puan ya da puanlar alabilmemiz için Mbappe, Griezmann, Giroud'lu forvet hattı önünde önce "Çanakkale Geçilmez"i oynamamız lazım.