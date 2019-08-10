1- İtalya Futbol Federasyonu illegal yayınlara savaş açtı. 1.1 milyar Euro yayın geliri kaybı 200 milyon Euro vergi açığına sebep olan illegal yayınlar için hükümetin büyük desteğini aldılar. Bilinçlendirme kampanyası için medyaya verdikleri reklamlarla İtalyan halkını uyarıyorlar. Bizde yayıncı kurulusunun illegal yayınlardan yıllık kaybı 1.5 milyar TL. Devletin de çok büyük miktarda vergi kaybı var. Yazılı eserde, müzikte olan ve başarı ile uygulanan telif haklarının futbol yayınına gelince uygulanmamasının tek sorumlusu Futbol Federasyonu'dur. TFF, İllegal yayınlara karşı mücadeleyi ne zaman başlatacak?

2- Liglerin başlamasına bir haftadan az bir zaman kala 18 kulübün stadının zeminleri için bir rapor hazırlandı mı? Federasyonda stadyumlara tek tek gidilip, raporlayan bir komite var mı? Yüksek çözünürlükte yayın için gerekli olan kalitedeki ışıklandırma standartları kontrol edildi mi?

3- İspanya'da lig yönetimi naklen yayınlarda ekranlara gelen boş tribünler yüzünden kulüplere para cezası kesiyor. Futbola gölge düşürecek bu ambiyansı bozan boş tribünler için bilet fiyatlarını düşürün uyarısı yapıyor. TFF, 18 kulübün kombine fiyatlarını ve sezon başlarken stadyum doluluk oranlarını kontrol etti mi?

4- İstanbul kulüplerinin taraftarlarına Anadolu deplasmanlarında fahiş fiyatla bilet satılma geleneği bu sezonda sürecek mi? Federasyon tüm kulüpler için bilet fiyatlarında 'benzer tribünde sattığın fiyattan deplasman takımına bilet satamazsın' kuralı getirecek mi?

5- Beraberliğe galibiyet priminin yarısı verildiği ligde kardeş payı son bulacak mı? Galibiyet başına verilen primin yarısını beraberliğe vermek yerine bunu dörtte bire düşürürsek takımların oyun planları da değişmeyecek mi? Üç haftalık dilimde bir galibiyet alan takım, aynı puanı toplamışken üç beraberlik alan takımdan neden daha az para kazanıyor.

6- 18 Kulüp yeni sezon için hazırladığı üç tip formayı federasyona gönderdi mi? Sırtta yazan isimlerin fontu için forma üzerinde ve kolundaki sponsor reklamları için boyut standardı kulüplere bildirildi mi? Bu sezon da sırtta isimleri okunmayan futbolcular görecek miyiz?

7- Süper Lig'in oynandığı stadyumlarda taraftarların yiyecek-içecek aldığı büfeler İl Sağlık Müdürlükleri'nden onay aldılar mı? Kulüpler, bu büfelerdeki hijyeni ocak, tüp, ızgara gibi patlayıcı maddelerin kontrolünü sağlıyor mu?

8- 40-50 bin kişinin maç izlediği tribünlerde kalp krizi vakalarında hayat kurtaran 'defibrilatör' cihazlarının ellişer metre koridorlara yerleştirilmesi konusunda bir çalışma yapıldı mı? Bu cihazları kullanmaya yetkin sağlık personelinin tribünlere akreditasyonu konusunda bir çalışma var mı?

9- Süper Lig'in neden Twitter ve Instagram hesabı yok? Ligin adını her yıl bir futbol efsanemize vermekle iş bitiyor mu? Bu ligde forma giyen oyuncular, teknik adamlar haklarında bilgilendirme yapacak bu ülke futboluna emek vermiş efsaneleri, genç kuşaklara tanıtacak bir içerik hazırlamak ve sezon boyınca bu ligin heyecanını sosyal medyadan yaşatmak bu kadar mı zor? Twitter hesabından MHK kararları ve haftanın maç programı açıklamak dışında iletişim departmanında çalışanlar, ne iş yapmaktadır?

10- Futbol Federasyonu 6222 adlı yasanın getirdiği yükümlülükler konusunda stadyumlarda taraftarlara dağıtmak üzere bir kitapçık hazırladı mı? Federasyona ve hakemlere eleştiri getirildiğinde Disiplin Kurulu'na sevk edilen kulüp yöneticileri rakip takımlara hakaret ettiğinde de PFDK'lık olacak mı?