AVCI KONTROLÜ HÂLÂ ELİNE ALABİLMİŞ DEĞİL

ÜÇ uzun yabancı forvetini kulübede oturtma lüksü, Emre-İrfan orta sahası, milli kaleci, üst düzey bir sol bek ve krema niyetine alınan Robinho... Kabul edelim, Avcı'nın Beşiktaş'ta teslim aldığı kadro, Başakşehir'den ayrılırkenki kadronun gerisinde. Bireysel hatalar, bir teknik adam için kısmetsizlik, Burak'ın yokluğu da... Ama kariyer özeti kompakt oyun, zor gol yiyen takım savunması olan bir teknik adamın, 3 maçta 3 ve üzeri gol yemesi kontrolü eline alamamış olmasının göstergesi... Brastislava maçında beğendiğim Elneny'nin 3 maç cezası, Vida'nın dağınık hali, Gökhan ve Caner'e alternatif alınan iki bekin fark yaratamamış olması Beşiktaş'ı zorlayacak. Dikine topla giden, şut arayan, santrfor arkasında dönen topların adamı Dorukhan'ın kısır başlangıcı, Avcı'nın Visca'sı Adem Ljajic dedirtiyor ve arkasından geçen sezondan kalma bir soru: Peki ya diğerleri?

KARAMAN FORVETE DEĞİL DEFANSA BAKSIN

BURAK ve Onur sonrasında başka bir teknik adam, tecrübeli bir kaleci, yeni santrfor ister, bizler de Uğurcan, Abdulkadir Parmak, Hüseyin ve Doğan gibi gençlerin parlayışına tanık olamazdık. Ünal Karaman mülayim bir karakter. Yabancı transferinde, elde sakatlık dönüşü gecikse de Onazi, Abdulkadir Parmak, Doğan varken Obi Mikel ve sakatlık geçmişi bir A4'e sığan Sturridge için ne kadar ısrarcıydı, bundan emin değilim. Ekuban ve A. Ömür'ü kaybetmek güneşli sabahın parçalı bulutlu öğleni gibi... Bordonun yanında mavinin solması gibi. İtalya'da zirveye oynayan takımların bu sezon defans göbeğine yaptığı takviyeleri elbette ki Ünal Karaman biliyordur, elbette kaliteler ve rakamlar farklı ama hocanın elindeki defans göbeği sağındaki solundaki iki iyi beke rağmen sallanıyor. Trabzonspor'un deplasmanlarda her seferinde bir Getafe fatihi Uğurcan'a ihtiyacı olacaksa sorun forvette değil defanstadır.

BURUK TAKIMDAKİ HASTALIĞI GÖRMELİ!

AKHİSAR ve Rize'de yaptıklarıyla Okan Buruk, kendi jenerasyonunun Sergen Yalçın ile birlikte en iyi teknik adamı. Roma'nın Şampiyonlar Ligi seviyesindeki kadrosu karşısında alınan 4 gollü mağlubiyet de -maalesef- normal sonuç. Avcı'nın zor gol yiyen takımının defans göbeği kaliteliydi, geçen sezon Da Costa satılıp Epureanu da sezonu kapatınca şampiyonluğu kaybettiler. Bu bölgeyi üst düzey maçlarda Ponck-Mehmet Topal ile kapatamazsınız. Ligde 4 maçta 7, Avrupa'da 3 maçta 7, yenilen toplam 14 gol, kalede milli takım kalecisi varken istatistik oluyorsa hastalığın ne olduğu belli. Emre Belözoğlu futbolu bırakana kadar oynadığı takımın çimentosudur. O gidince tuğlalar dökülmeye başladı. Avcı, hücumu Visca'nın üzerinden okurdu, Okan Buruk ligde hücum için çok daha iştahlı ama kabul edelim yaş ortalaması yüksek kadro, kupa görmeden son kullanma tarihini geçti. Okan Buruk'un da kısa zamanda kariyerini zehirleyen budur...