Bir futbol takımı bir kutunun içindeki dağınık puzzle gibidir sezon başında. Üstelik geçen sezondan dün akşama 4 farklı parça da varsa... Transferlerin son güne kalması ve milli takım arasının getirdiği 15 günlük boşluk Galatasaray teknik heyetine puzzle'ın kutusunu daha açtırmadı. Açtırdıysa da şu an parçaları evirip çevirip doğru yönü bulmaya çalışıyorlar.

Defans hattından başlayalım... Terim'in takımında bu hatta yenilik yok ama gerileme var. Marcao ve Luyindama'nın çıkarken bütün topları neredeyse rakibe atması Nagatomo'nun geçmişte hücuma verdiği desteği o yaşadığı sağlık probleminin ardından bir daha verememesi büyük sıkıntı. Defansın önünde oynayan Nzonzi'nin işi zor. Çıkarken kaptırılan toplar Fransız milli oyuncuyu da zorda bırakıyor. Benzer top kayıplarını yapan bir diğer isimse Belhanda. Basit oynamayı tercih etmiyor. Feghouli ve Mariano ile kurduğu üçgende iki takım arkadaşına da rakip kaleye sırtları dönükken pas atması top kayıplarını getiriyor. Lemina hazır değildi ancak ilerde bu takıma çok fayda sağlayacak bir oyuncu. Yerine giren Ömer dikine oynamayı ve çabuk pası seven bir oyuncu. Falcao'nun golünde de bu farkını ortaya koydu. Babel milli aradan yorgun dönmüş. Durarak oynuyor. Toparlanması gerekiyor. Falcao 3 ay sonra çıktığı ilk resmi maçta elbette ki hazır değildi ama tecrübe ve kalitesiyle aynı zamanda tribünlere verdiği güvenle açılışı iyi yaptı. Kolombiyalı, rakip stoperlerin baskısından kurtulmak için geniş alanlar arayan ve bulduğunda da tek topu seven bir yıldız. Onun da en az 2-3 haftaya ihtiyacı var. Sonuç olarak Şampiyonlar Ligi trafiği başlarken Galatasaray'ın kaliteli kadrosunun vidalarının sıkılması gerekiyor.