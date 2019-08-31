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BÜLENT TİMURLENK
31 Ağustos 2019, Cumartesi BÜLENT TİMURLENK

Kayserispor’un armağanı oldu

SON yılların en saçma 90 dakikasını izledik. Bu bir film olsa senarist ile yönetmeni defterinizden siler, sinemaya küsersiniz. İlk 15 dakikada 8 faul yapan iki takım, Seri'nin yokluğunda neden ve nerede oynadığını bilmeyen, aslına bakarsanız Galatasaray kadrosunda olması bile şüpheli bir Ömer Bayram... Rakibin hızını kesmek için faullere başvuran ve ileride çoğalamayan bir Kayseri... Ardından Luyindama'nın asisti ve Umut Bulut ile ikiyi bulacakken tek farkla soyunma odasına giden Kayserispor... 'ın az sayıda oyun ezberi vardı, onu da yitirmiş. Kağıt üzerinde 8 numarada başladı ama daha ilk 10 dakikadan itibaren Babel, santrfor arkasına kaçınca kendini sol açıkta buldu. Asistlerin asistleriyle meşhur Belhanda'nın sahada gezindiği, Diagne'nin "Falcao gelsin kurtarsın sizi" umursamazlığıyla geçen bir ilk 45 dakika... Emre Mor'un oyuna girişi, geride olan Galatasaray'ın santrforunu oyundan alması, teknik kadronun da yönetime sert Falcao mesajıdır... Evet, Galatasaray ikinci yarıda bir şeyler yaptı ama Kayseri de kaybetmek adına her şeyi... Penaltı, kırmızı kart, ardından 9 kişi kalan Karaman'ın ekibi maçı rakibine armağan etti ama Galatasaray öyle bir plansız ki bu hediyeyi da kabul etmekten uzaktı. Zor olanı başardılar, 9 kişiden beraberlik golünü yediler. Umut Bulut atıldıktan sonra aslında ilk 11'de başlaması gereken Adem Büyük son noktayı koydu.

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