Rakipleri tanıyalım

1 - PARİS SAİNT GERMAİN: Kaleci problemleri var

GEÇEN sezon şeker gibi kuraydı bu sene 1. torbadan Mbappe'li ve Cavani'li Paris Saint Germain geldi. Neymar'ı (Kalırsa 3 maç cezalı) büyük ihtimalle 72 saat içerisinde Barça'ya verecekler. Son 5 yıldır sezona Şampiyonlar Ligi kupası parolasıyla giren Paris ekibi bu sezon kadroyu gençleştirdi. 2-3 mevkide yeni futbolcularla sezona başladı. Di Maria ile birlikte müthiş bir hücum gücüne sahipler. Ama İstanbul'daki maç için bugünden enseyi karartmamak lazım. Sonuçta Milli Takım da Fransa karşısında favori değildi ve kazandı. Paris ekibi bir kaleci problemi yaşıyor. Buffon gitti, Trapp geri dönmedi. 2 Eylül'e kadar Navas'ı R.Madrid'den alabilirler.

2 - REAL MADRİD: Sancılı dönem geçiriyorlar

ZİDANE ile sezona başlarken sancılı bir dönemden geçiyor. Ancak ligde ne sonuç alırlarsa alsınlar bu kulübün genlerinde Şampiyonlar Ligi var. Geçen sezon Casemiro, Modric ve Kroos üçlüsünün düşük performansı takımı mart ayında üç kulvardaki hedefinden de koparmıştı. Hazırlık maçlarında da iyi değillerdi ama kulübün adı Real Madrid, stadının adı Santiago Bernabeu. Paris Saint Germain, liderlik için İspanyol ekibinden kâğıt üstünde daha şanslı görünüyor. Benzema'nın bitiriciliğine engel olduğunuzda Real Madrid sıkıntı yaşıyor. Sakatlıktan dönecek olan Hazard, klasını konuşturursa grupta liderliğe oynarlar.

3 - CLUB BRUGGE: İç sahada baş belası...

CLUB Brugge, geçen sezon ligde ikinciliği getiren kadrodan 4-5 önemli ismini kaybetti. Galatasaray kadrosundaki Muslera, Seri, Nzonzi, Feghouli ve imzayı atarsa Falcao seviyesinde oyuncuları yok. Ancak iç sahada her takımın başına bela olacak kadar taraftarları ile bütünleşen bir kulüp. Geçmişte Galatasaray'ın Brugge ve PSG ile oynadığı maçlarda taraftarlar arasında olaylar yaşanmıştı. Galatasaray yönetiminin şimdiden bu iki deplasman için gerekli önlemleri de alması gerekiyor. Sarı-kırmızılı takım gruptan çıkarsa bunun adı çok büyük başarı olur. Çok zor ama futbolda hiçbir şey imkânsız değil.