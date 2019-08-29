Haydi hayırlısı

Türkiye’yi Galatasaray’ın temsil edeceği UEFA Şampiyonlar Ligi’nde gruplar bugün 19.00’da çekilecek kura ile belli oluyor. Sarı-kırmızılı takım 4. torbada yer alacak.

Bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde Türkiye'yi temsil edecek olan Süper Lig'in son şampiyonu Galatasaray'ın rakipleri bugün belli oluyor. Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki en önemli organizasyonunda gruplar, Monaco'da TSİ 19.00'da çekilecek kuranın ardından şekillenecek. Turnuvaya doğrudan katılma hakkı elde eden sarı-kırmızılı takım, kura çekiminde 4. torbada yer alacak. beIN Sports 1'den naklen yayınlanacak kura çekiminde, Lionel Messi, Cristiano Ronaldo ve Virgil van Dijk'in aday gösterildiği UEFA yılın futbolcusu da belli olacak. Ayrıca, yılın en iyi kalecisi, defans oyuncusu, orta saha oyuncusu ve forveti de açıklanacak. UEFA yılın en iyi kadın oyuncusu da bugün açıklananlar arasında yerini alacak.

ŞEKER GİBİ KURANIN ÖNEMİ YOK

Galatasaray, uzun yıllardır 'Avrupa fatihi' kimliğinden uzak. Tüm dünyada İstanbul cehennemi olarak bilinen stadından da birçok Avrupa kulübü güle oynaya çıktı. Bu yüzden şeker gibi kura ya da ölüm grubu tanımlamalarının pek bir önemi yok. Futbolun mühim gerçeğidir, fizik ve kondisyon olarak iyi değilseniz, kadro planlamanızı doğru yapmamışsanız ve bir oyun ezberiniz yoksa bir İspanya 2. Lig takımı bile size Barcelona gibi görünebilir. Galatasaray'ın öncelikle bu 3 haftalık süre içinde Falcao başta olmak üzere transferi tamamlayıp sezonun ilk 3 resmi maçındaki 'yorgunluğunu üzerinden atması lazım'.

Şampiyonlar Ligi'nin ilk iki potundaki 16 takım ile kalanlar arasındaki makas son 10 yılda çok açıldı. Manchester City, Juventus, Bayern Münih, PSG, Liverpool ve Barcelona'nın kulübedeki 11'i bile bizim ligimizde banko şampiyon olacak kadar iyi. Bayern Münih'in uzun yılladır Bundesliga'daki rakiplerinin yıldızlarını transfer etme politikası, bugün Avrupa'nın dev kulüpleri için de geçerli. Kadro derinliği adına aldıkları yıldızlar, bugün eski kulüplerinde kalsa Avrupa'da makas bu kadar açılmazdı.

BÜYÜK BİR RÜYA AYNI ZAMANDA KÂBUS...

Geçen sezon kura şeker gibiydi. Ne olduğunu hepimiz gördük. Şimdi elbette Galatasaraylı taraftarlar, Şampiyonlar Ligi'de 1. torbadan Zenit'i istiyorlar. İkinci torbadan da Benfica gelsin diyorlar. Galatasaray'ın kadro kalitesi yüzde yüz performans verirse bir grupta ikinciliğe oynayabilecek seviyede. Bu finansal gerçeklerle bundan daha iyi kadro kuramazsınız. Önemli olan evindeki 3 maçı da kazanıp 9 milyon Euro'yu kasasına koyduktan sonra Avrupa Ligi'ne devam edebilmek. Kupa 2'de Türk takımlarının çeyrek final oynaması bu bütçelerle ve kadrolarla hayal değil. Ama Şampiyonlar Ligi bütün ihtişamıyla bir rüya olduğu kadar aynı zamanda kâbus.

FALCAO'NUN 3 BOYUTU LAZIM

Geçtiğimiz yıl Eren Derdiyok ile Şampiyonlar Ligi'ne giren Galatasaray, Falcao transferini bitirdiği takdirde Türk Telekom Stadı'ndaki Şampiyonlar Ligi maçlarında hem puanları hem de milyon Euro'ları kasasına koyabilir. Bunu yapabilmek için 3 boyutlu bir Falcao'ya ihtiyacınız var, Abdurrahim Albayrak'ın çektirdiği hatıra fotoğrafı yetmez.