Bir golcünün anatomisi

Lakabı Kaplan olan, Aslan’ın yeni golcüsünün futbol dışında en sevdiği spor beyzbol... Gazetecilik eğitimini yarıda bıraktı ama yazar olmayı çok istiyor. Babası gibi iki kız kardeşi ve dayısı da sporcu

Galatasaray taraftarının İstanbul'a gelmesi için saatleri saydığı Radamel Falcao Garcia Zarate, 10 Şubat 1986'da Kolombiya'nın Santa Marta şehrinde doğdu. Babası Radamel Garcia King futbolcu, annesi ev hanımıydı. Annesi Carmenza Zarate, Kolombiya'da ekonomi okumasına ve bir gün maliye bakanı olmayı hayal etmesine rağmen çocuklarını büyütmek için kendisini ailesine adadı.



MİCHAEL JORDAN'I ÖRNEK ALIYOR!

BREZİLYALI yıldız Paulo Alberto'ya hayran olan babası, oğluna Falcao ismini verdi. Bir defans oyuncusu olan babasına hayran olan Falcao, Venezuela'da yaşadıkları yıllarda beyzbol oyuncusu olmayı da hayal ediyordu. Hızlı ve güçlü olduğundan bu sporda da bir yıldız olabilirdi ama futbolu seçti. Yıllar sonra France Football'a verdiği röportajda "Michael Jordan'ın izinden gideceğim. O basketbolu bıraktıktan sonra beyzbolcu olmuştu, ben de aynı şeyi yacağım" demişti.



BABASININ TAKIMINDA MASKOTTU

AJAX altyapısında denenmek için Amsterdam'a gittiğinde 11 yaşındaydı. Ajax yerine ülkesine dönüp Lanceros Boyaca takımında futbola başladı. Falcao yeşil sahalara yabancı değildi, 4-5 yaşından itibaren babasının oynadığı takımın maskotuydu... 15 yaşında Arjantin'e River Plate altyapısına gitti. France Football'a yakın geçmişte verdiği röportajda Buenos Aires'e genç yaşta gittiği, kız kardeşlerinin büyümesine tanıklık edemediği ve ailesini özlediği için zor zamanlar geçirdiğini anlatmıştı.



DAYISI ESKİ BASKETBOLCU VE AKTÖR

FALCAO'NUN kişisel gelişiminde dindar olan annesinin rolü büyük. Onun her zaman örnek bir insan olması için çabalayan annesi, oğlunun din eğitimine büyük önem verdi. Gençlerin kötü alışkanlıklardan uzak durması için çalışan Falcao'nun yer aldığı bir organizasyonda iki tanıdık isim de var: G.Saraylı Taffarel ve Melo... Kız kardeşleri Michelle Andrea ve Melanie Grecia profesyonel tenisçi. Falcao'nun favori tatil yeri de kız kardeşlerinin yaşadığı Miami. Dayısı Herbert King ise eski bir basketbolcu ve aktör...



ŞARKICI EŞİNDEN 3 KIZI VAR

EŞİ Lorelei Taron, Polonya asıllı Arjantinli bir ailenin kızı. 4 yaşından itibaren konservatuara giden ve şarkıcı olan Lorelei ile Falcao kilisede tanıştı. Bir futbolcuyla flört etmek istemeyen ama Falcao'nun ısrarlı tekliflerine sonunda evet diyen Lorelei Taron, Kolombiyalı santrforla 12 Aralık 2007'de evlendi. Çiftin kızları Dominique 2O13, Desiree 2015, Annette ise 2017 doğumlu. Çiftin çocukları annenin Polonya kökleri yüzünden eski yıldız Boniek'in de devreye girmesiyle Polonya pasaportuna da sahipler.



GAZETECİLİK EĞİTİMİ YARIM KALDI

BUENOS Aires'te Palermo Üniversitesi'nde gazetecilik bölümünü yarıda bırakan Falcao'nun bir hayali de yazar olmak. Bir Kolombiya gazetesinin ilkokul kimliğinde 1984 doğumlu göründüğü ve yaşını iki yaş küçülttüğü iddiasına Falcao ve babası, doğum belgesiyle yanıt vermiş ve 1986 doğumlu olduğunu kanıtlamıştı



HEDEFİ 2022'DE FORMA GİYMEK

OĞLUNA futbolu Avrupa'da bırakmasını nasihat eden babası, 7 ay önce Kolombiya'da tenis oynarken kalp krizine yenik düştü. Son 3 sezonda Çin'den gelen çılgın tekliflere hayır diyen Falcao, Beckham'ın ABD'deki takımına da olumsuz yanıt verdi. Hedefi 2022 Dünya Kupası'nda oynamak olan Falcao, 3 yıl sonra ülkesine dönüp taraftarı olduğu Millonarios'da futbolu bırakmayı planlıyor.



2009'DA BÜLENT KORKMAZ İSTEDİ

RIVER Plate'de oynarken Avrupa'dan ilk teklifi Aston Villa'dan alan Falcao'yu 2009 yılında Bülent Korkmaz, Galatasaray'a istemiş ancak dönemin yönetimi bu transfer için adım atmamıştı. Porto'daki iki iyi sezonun ardından geldiği Atletico Madrid'de Falcao, River Plate'den eski hocası Simeone ile çalıştı. Guardiola, Atletico günleri için, "Falcao, ceza sahasında dünyanın en iyi golcüsü" demişti.



SEN MİSİN FALCAO'YU SAKATLAYAN

2014 yılında Fransa'da bir amatör takımda forma giyen Soner Ertek'in darbesiyle ağır sakatlık yaşayan Falcao, Kolombiyalılar'ın Soner Ertek'e ölüm tehdidi içeren mesajları sonrasında sosyal medyadan bir çağrı yapmış ve Türk oyuncunun bir suçunun olmadığını ve ona yüklenilmemesini rica etmişti.



İÇİMDEN FUTBOL TUTKUSU FIŞKIRIYOR

FALCAO'YA "El Tigre" (Kaplan) lakabını takan River Plate'den Gonzalo Luduena... "Sahada bir kaplan gibisin" diyen Luduena'nın kendisine taktığı lakabı çok seven Falcao, bir röportajda "Sahada bambaşka bir karakter oluyorum. Aslında çok sakin ve sessiz bir insanımdır. Ortaya iyi bir performans koyabilmek için içimdeki futbol tutkusu sahaya çıktığımda fışkırıyor" demişti. River Plate günlerinden beri gollerini tutkulu tribünlerle kutlamaya alışkan olan Falcao'nun sevinci İtalyanların eski golcüsü Inzaghi'nin tarzına benzetiliyor.



FENOMEN OLUR

Falcao'nun G.Saray tarihine geçeceği iddia edildi

Galatasaray'ın Radamel Falcao transferi dünyada da ses getirdi. İspanyol AS gazetesi Kolombiyalı oyuncunun sarı-kırmızılı kulübün tarihinde yerini alacağını yazdı. Daha önce Galatasaray forması giyen önemli oyunculardan ilk 5 yapan gazete, Falcao'nun yeni dönemde fenomen olacağını duyurdu. Falcao gibi Kolombiyalı olan kaleci Mondragon ile başlayan listede Franck Ribery, Wesley Sneijder, Arda Turan ve Didier Drogba yer aldı. Haberde "Şimdi sahne sırası Falcao'da" ifadesi yer aldı.



MONACO'DAN ŞOK AÇIKLAMA

FRANSA cephesinde Kolombiyalı yıldızın kalacağını umut edenler var. Monaco'nun Lyon'a 3-0 yenildiği maç sonrası teknik direktör Jardim, yönetime hücum bölgesine oyuncu alınması çağrısında bulundu: "Takımın ofansif gücü hakkında konuşmamızın zamanı geldi. Bu, bir transfer çağrısı mı? Şahsen bu çağrıyı çoktan yaptım. Falcao'ya gelecek olursak kendisi, hazır olduğu ve burada kaldığı takdirde önümüzdeki hafta Golovin gibi sahada olacak."