ÜÇ gün önce Liverpool-Chelsea maçının ilk yarısında toplam faul üç, dün akşam Denizli'de 10... VAR kararıyla gelen penaltıda oyun 5 dakika dururken, Babel ve Denizlili oyuncuların anlamsız didişmeleri. Türk futbolunun problemi yabancı sayısı değil, oyuna saygısızlık... Galatasaray oyuna golle başlayabilirdi, Diagne kaçırdı. Selçuk ile öne geçebilirdi ama elindeki tek silahı artık penaltı vuruşu kalan takım kaptanı acemice bir vuruşla fırsatı tepti. İlk yarıda iki sarı gören Marcao, Fiorentina maçında bu sinyali vermişti, tatilden kilolu dönüp, iyi çalışmadığı belli. Seri ve Selçuk orta sahasının işlemediği, Belhanda'nın sorumluluk almadığı, Jimmy'nin ortalıkta görünmediği ilk yarıda Galatasaray'da Babel dışında vasatı aşan isim yoktu. Denizlispor iyi bir kamp dönemi geçirmiş, Barrow bu sezon hızıyla çok rakibi yakar. Hızlı kontrataklar, sahaya iyi yayılan takımıyla Yücel İldiz, galibiyet sinyalini ilk yarıdan verdi.

Seri'nin kenara gelip, özel ve haklı mazereti nedeniyle bir hafta eksik kamp yapan Selçuk'a teslim edilen orta sahasını teslim alan Denizli, ataklarını orta sahada olgunlaştırınca sahada daha diri kaldı. Hazırlık maçlarında 8 numara oynayan Jimmy, Selçuk'un yerinde başlayabilir, Feghouli'nin yokluğunda Emre Mor ilk dakikadan itibaren forma giyebilirdi. "Nzonzi ve Falcao transferleri bu maça yetişmeliydi" demek transferlerin zorluğundan ve hikâyesinden habersiz olmayı gerektirir. Eylül'ün 3. haftasında Şampiyonlar Ligi'ne başlayacak olan Terim'in takımına milli takıma arasına kadar zaman vermek lazım, yerine oturacak çok ağır taşlar var bu takımda. Denizlispor'a tebrikler, iyi oynayan ve hak eden kazandı.